Фанаты попросили руководство «Локомотива» вернуть в клуб Сёмина

Представитель крупнейшего объединения болельщиков «Локомотива» United South Иван Крылов сообщил, что на прошедшей встрече с руководством московского клуба фанаты попросили вернуть экс-тренера команды .

После того как Палыча убрали, мы решили, что раз клуб никак нормально не попрощался, мы придумаем тему с 16 завоеванными трофеями Сёмина с «Локомотивом». Решили навсегда ввести традицию 15-16 минуты проводить аплодисментами в честь завоеванных им трофеев. Это один из элементов, который делаем мы как болельщики. Но ждем, что и клуб сделает свои респекты.

Понятно, что важно, чтобы желание клуба и Сёмина было взаимным. Но Юрий Павлович — легенда клуба. Я говорю за себя: жду, что клуб и его легенда договорятся, и Сёмин вернется домой. На каких условиях — без разницы. Если мы увидим, что «Локо» и Палыч счастливы, то и болельщики будут счастливы.