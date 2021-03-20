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Фанаты попросили руководство «Локомотива» вернуть в клуб Сёмина

20 марта 2021, 11:55

Представитель крупнейшего объединения болельщиков «Локомотива» United South Иван Крылов сообщил, что на прошедшей встрече с руководством московского клуба фанаты попросили вернуть экс-тренера команды Юрия Сёмина.

После того как Палыча убрали, мы решили, что раз клуб никак нормально не попрощался, мы придумаем тему с 16 завоеванными трофеями Сёмина с «Локомотивом». Решили навсегда ввести традицию 15-16 минуты проводить аплодисментами в честь завоеванных им трофеев. Это один из элементов, который делаем мы как болельщики. Но ждем, что и клуб сделает свои респекты.

Понятно, что важно, чтобы желание клуба и Сёмина было взаимным. Но Юрий Павлович — легенда клуба. Я говорю за себя: жду, что клуб и его легенда договорятся, и Сёмин вернется домой. На каких условиях — без разницы. Если мы увидим, что «Локо» и Палыч счастливы, то и болельщики будут счастливы.

Ранее Сёмин опроверг информацию о возможном назначении в «Ротор».

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
23 марта в 07:28
После паузы у Фантомаса 5 побед (чемп 4, кубок 1). Мне лично понравился 1й тайм с ЦСКА. Остальное же оставляет желать лучшего по качеству игры. Пока Фантомас не даёт повода руководству попросить его на выход вслед за теми, кто его пригласил. Так что Палыч пока отдыхает, набирается сил. А свадебным генералом Сёмин не будет никогда. Не тот человек. Здоровья ему на многие годы!
Байкал-38
Байкал-38
20 марта в 13:12
Палыча надо вернуть в клуб, но не главным тренером!
Должность почётного президента клуба с особыми полномочиями, то есть с правом голоса подойдёт.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
20 марта в 12:52
С Бердыевым также Рубин поступил. Воистину: "Не делай добра, не получишь *овна".
Теперь два сильнейших тренера не удел. Ещё удивляемся,что так низко пали в еврокубках).
Многие европейские тренеры выражали почет и уважение к этим российским коллегам, но только не у нас. А может спецом убрали, чтобы меньше было конкурентов за место под солнцем? Во всяком случае мнение такое есть среди болел насчёт Бердыева. Мест, то было в ЛЧ три. Теперь два.
Futurista
Futurista
20 марта в 12:37
Палыч...
Caniggia
Caniggia
20 марта в 12:27
Этого не случится в любом случае, пока там тренирует Николич. Какую бы должность не занял бы Палыч, даже формальную, он всё равно не сможет без футбола и будет, как ни крути, как то стремиться повлиять на какие-то чисто футбольные аспекты, что вряд ли может понравиться нынешнему тренеру паровозов. Палычу просто можно присвоить какое-то звание, типа "Почётного члена клуба легенд Локомотива". И будет всем счастье.
STVA 1
STVA 1
20 марта в 12:25
Нормальное желание болельщиков!
Leha-ha50
Leha-ha50
20 марта в 12:25
Семин - это легенда Локо, это монстр , каких у нас единицы. Палыч знает себе цену, потому и умеет отстаивать свое мнение. Но к сожалению у нас эти качества очень часто не приветствуются руководством. Чиновники предпочитают покладистых работников, которые не перечат руководству, а молча выполняют все их требования. Вот за стойкость, за верность своим принципам и увольняют неугодных , таких как Палыч.
А ведь вернись Палыч в Локо, дела у команды явно пошли бы еще лучше, уж хуже то точно не было бы.
Ждем возвращения, все адекватные болельщики будут только рады.
Всем здоровья.
mihaluch
mihaluch
20 марта в 12:19
Работать ему будет тяжело на прежней должности.
Ironigor
Ironigor
20 марта в 12:16
Очень правильные решения, заслуживает уважения!!! А Палычу многих долгих лет в здравии !!! Всем добра!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
20 марта в 11:58
Для этого надо серия поражений
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