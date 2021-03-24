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В Санкт-Петербурге будет создана ещё одна фан-зона на Евро-2020

24 марта 2021, 09:34

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский заявил, что третья зона для болельщиков на период проведения Евро-2020 будет обустроена в городе перед дворцом спорта «Юбилейный» в дополнение к фан-зонам на Дворцовой и Конюшенной площадях.

На последней нашей встрече с представителями УЕФА мы рассмотрели возможность для введения дополнительной фан-зоны. Мы сейчас ее прорабатываем отдельно для того, чтобы разгрузить уже утвержденные фан-зоны. У нас будет «деревня болельщиков» на Конюшенной площади и будет зона публичного просмотра на Дворцовой площади. Для того чтобы ее разгрузить и убрать с Дворцовой несоответствующие, ненужные развлечения — сцены, мероприятия, мы вводим дополнительную зону болельщиков, которая будет располагаться около дворца спорта «Юбилейный». Я говорил об этом с губернатором, и он эту идею поддержал.

Ранее сообщалось, что более 40 городов в России намерены создать фан-зоны на Евро-2020.

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asraeil
asraeil
24 марта в 09:56
Ну это даже совсем не плохо...
ДСА
ДСА
24 марта в 09:52
Ковид еще не закончится, дома надо сидеть, а не устраивать столпотворение.
Трезвый повар
Трезвый повар
24 марта в 09:46
На Дворцовой площади несколько тысяч человек могут поместиться. Но там в основном болельщики Зенита соберутся
А Конюшенную площадь заполнят болельщики ЦСКА
mihaluch
mihaluch
24 марта в 09:41
Что-же хорошее начинание.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 марта в 09:39
Больше зон,красных и чёрных!😜
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