«Барселона» хочет усилить безопасность на базе из-за назойливых фанатов

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28 марта 2021, 08:27

Руководство «Барселоны» намерено усилить безопасность на своей тренировочной базе.

Причина — болельщики регулярно преследуют автомобили футболистов, чтобы снять их на видео. Отмечается, что часто фанаты провоцируют игроков, чтобы получить ответную реакцию. Всё это для того, чтобы выложить видео в Сеть и набрать подписчиков.

«Барселона» уже провела предварительные переговоры с полицией об усилении безопасности вокруг тренировочной базы на то время, когда игроки прибывают на тренировку и уезжают с нее.