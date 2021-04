Агуэро для гола в АПЛ требуется в среднем 108 минут

Форвард «Манчестер Сити» является обладателем любопытного рекорда АПЛ .

Футболист забивает в этом турнире в среднем каждые 108 минут. Это лучший показатель в истории турнира. В рейтинг включены игроки, у которых минимум 50 мячей в АПЛ .

108 — @aguerosergiokun is the owner of the best minutes per goal ratio in Premier League history (min. 50 goals), with the Argentinean averaging a strike every 108 minutes played in the competition. Supreme.