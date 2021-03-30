Жирков вышел на 4-е место по количеству матчей за сборную России

В матче 3-го тура квалификации ЧМ-2022 сборная Словакии дома встречается с национальной командой России (1:0, первый тайм).
В стартовом составе сборной России на этот матч вышел полузащитник «Зенита» Юрий Жирков. Для 37-летнего игрока этот матч стал 102-м за национальную команду.
Таким образом, Жирков вышел на 4-е место в истории по количеству матчей за сборную Россию, обойдя экс-защитника ЦСКА Василия Березуцкого (101 матч в составе сборной России).
Лидерами по этому показателю являются Виктор Онопко (109 матчей), Игорь Акинфеев (111) и Сергей Игнашевич (117).