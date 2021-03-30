Жирков вышел на 4-е место по количеству матчей за сборную России

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30 марта 2021, 22:27

В матче 3-го тура квалификации ЧМ -2022 сборная Словакии дома встречается с национальной командой России (1:0, первый тайм).

В стартовом составе сборной России на этот матч вышел полузащитник «Зенита» . Для 37-летнего игрока этот матч стал 102-м за национальную команду.

Таким образом, Жирков вышел на 4-е место в истории по количеству матчей за сборную Россию, обойдя экс-защитника ЦСКА Василия Березуцкого (101 матч в составе сборной России).

Лидерами по этому показателю являются Виктор Онопко (109 матчей), Игорь Акинфеев (111) и Сергей Игнашевич (117).