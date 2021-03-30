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Жирков вышел на 4-е место по количеству матчей за сборную России

30 марта 2021, 22:27
СловакияЛоготип футбольный клуб Словакия2 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

В матче 3-го тура квалификации ЧМ-2022 сборная Словакии дома встречается с национальной командой России (1:0, первый тайм).

В стартовом составе сборной России на этот матч вышел полузащитник «Зенита» Юрий Жирков. Для 37-летнего игрока этот матч стал 102-м за национальную команду.

Таким образом, Жирков вышел на 4-е место в истории по количеству матчей за сборную Россию, обойдя экс-защитника ЦСКА Василия Березуцкого (101 матч в составе сборной России).

Лидерами по этому показателю являются Виктор Онопко (109 матчей), Игорь Акинфеев (111) и Сергей Игнашевич (117).

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Все комментарии
galem72
galem72
31 марта в 10:40
Здорово! Если в сборке принцип только такие достижения ставить, то эту бесполезность можно юзать и до пенсии. ))
Little Caprice
Little Caprice
31 марта в 04:22
Понятно, Юру до 40 лет не отпустят. Ещё 26 игр заставят отходить.
Твой Арсен
Твой Арсен
31 марта в 01:32
Позорище. Никак не могут найти ему замену. Любой тренер, который Юру вызывает, должен сразу увольняться. Тренер должен ТРЕНИРОВАТЬ, а не пенсионеров вызывать. Без обид по отношению к Жиркову. Хорошо к нему отношусь. Но отсутствие тренерской мысли напрягает.
Lu4nik
Lu4nik ответ Leha-ha50 (раскрыть)
30 марта в 23:59
а вот это обидно
Сашка Охотник
Сашка Охотник
30 марта в 23:43
Игнашевич 127 матчей, исправляйте
Ironigor
Ironigor
30 марта в 23:41
Здоровья тебе, это самое главное !!!
drug01
drug01
30 марта в 23:22
Отличный результат так держать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 марта в 23:21
Скоро станет третьим и закончит!
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
30 марта в 22:58
.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
30 марта в 22:57
Смерть, налоги и Жирков в составе сборной России - три константы реальности:
Leha-ha50
Leha-ha50
30 марта в 22:53
Лавочка у подъезда и коробка с домино давно уже ждут Валентиныча!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
30 марта в 22:37
Старичок ещё побегает. Глядишь, и легенда 43 попросится в сборную, шобы не обошли его...
kozanostra007bond
kozanostra007bond
30 марта в 22:35
Мне кажется, уже пора начать искать смену на левый фланг.
Ну еще лет 5-7 Юра побегает, но потом точно надо начинать искать)
beefs
beefs
30 марта в 22:30
у Жиркова есть еще шанс...
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