Дзюба — лидер европейского отбора ЧМ по выигранным верховым единоборствам

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31 марта 2021, 02:59

Нападающий «Зенита» и сборной России на данный момент является лидером по числу выигранных верховых единоборств среди всех игроков европейского отбора ЧМ -2022.

На счету 32-летнего форварда 27 выигранных верховых дуэлей, что как минимум на 7 больше, чем у любого другого футболиста отборочного турнира.

Напомним, Дзюба также был признан игроком, который произвёл наибольшее впечатление на зрителей в первых двух турах отборочного этапа.