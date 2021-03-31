Дзюба — лидер европейского отбора ЧМ по выигранным верховым единоборствам

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба на данный момент является лидером по числу выигранных верховых единоборств среди всех игроков европейского отбора ЧМ-2022.
На счету 32-летнего форварда 27 выигранных верховых дуэлей, что как минимум на 7 больше, чем у любого другого футболиста отборочного турнира.
Напомним, Дзюба также был признан игроком, который произвёл наибольшее впечатление на зрителей в первых двух турах отборочного этапа.
Вся борьба впереди...
Вся борьба впереди...
и куда смотрят гранды ?
и куда смотрят гранды ?