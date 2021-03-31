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Дзюба — лидер европейского отбора ЧМ по выигранным верховым единоборствам

31 марта 2021, 02:59

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба на данный момент является лидером по числу выигранных верховых единоборств среди всех игроков европейского отбора ЧМ-2022.

На счету 32-летнего форварда 27 выигранных верховых дуэлей, что как минимум на 7 больше, чем у любого другого футболиста отборочного турнира.

Напомним, Дзюба также был признан игроком, который произвёл наибольшее впечатление на зрителей в первых двух турах отборочного этапа.

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Все комментарии
Насмешник
Насмешник
31 марта в 10:25
Самое популярное тренировочное упражнение в сборной России: попади мячом в Дзюбу с 30-ти метров.
ДСА
ДСА
31 марта в 08:37
Пора его игроком недели определять.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
31 марта в 07:59
В нашей группе всё становится на свои места: Хорватия, Россия, Словакия.
Вся борьба впереди...
Roman73
Roman73
31 марта в 07:08
Дзюба --лидер...
и куда смотрят гранды ?
mortid
mortid
31 марта в 07:03
Кому нужна эта информация? Чей-то любимчик он что ли здесь? Кроме этого рака в сборной больше нет что ли игроков, про кого можно что-то написать?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
31 марта в 05:21
Никому кроме дзюбы это неинтересно.
Little Caprice
Little Caprice
31 марта в 04:20
Раньше, когда говорили про английский футбол, всегда подразумевали забросы, навесы и верховую борьбу. Теперь это становится визитной карточкой нашего соккера.
Остапчук 67
Остапчук 67
31 марта в 03:07
А Словакии проиграли.
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