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Холанд установил личный антирекорд

31 марта 2021, 18:50

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд впервые в профессиональной карьере не смог отличиться в трех матчах подряд, в которых он начинал игру в стартовом составе.

Игрок уходил с поля без забитых мячей в поединках против Гибралтара (3:0), Турции (0:3) и Черногории (1:0).

В последний раз игрок дортмундской «Боруссии» не забивал в трех матчах подряд в прошлом году между 29 февраля и 11 марта, но тогда в игре с «Фрайбургом» Холанд стартовал на скамейке запасных и вышел на поле только на 63-й минуте игры.

Данная статистика ведет свой отчет с момента, когда футболист перебрался в «Мольде».

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Все комментарии
Little Caprice
Little Caprice ответ DEIVID_33 (раскрыть)
31 марта в 21:27
Там Реал справа, просто в кадр не попал :)
DEIVID_33
DEIVID_33 ответ Рефери (раскрыть)
31 марта в 20:53
Что-то он не в сторону Дортмунда косит.
kella
kella
31 марта в 20:36
Ну здесь все понятно, - не в той стране родился!
Lewa2708
Lewa2708
31 марта в 20:34
Ой, да ладно, Смолов год не забивал)
Рефери
Рефери
31 марта в 20:11
Картинка в тему
112910415
112910415
31 марта в 19:36
всем бы такие антирекорды ! )
DEIVID_33
DEIVID_33
31 марта в 19:27
На мой взгляд, лучше быть топ игроком на клубном уровне, чем звездой на уровне сборных, как к примеру тот же Подольски. Который кроме как в среднем Кёльне больше нигде ничего не показывал.
Ironigor
Ironigor
31 марта в 19:08
Сборная Норвегии, это не клуб Боруссия. Там у него всё отлаженно , взаимодействия с партнёрами. Вот и всё.
DEIVID_33
DEIVID_33
31 марта в 18:55
Вообще плевать. Всё равно футбол на уровне сборных ху... Быстрее бы уже клубный футбол вернулся.
beefs
beefs
31 марта в 18:54
у каждого футболиста бывают срывы, желаем быстрее преодолеть, удачи...
shlomo
shlomo
31 марта в 18:52
Ну и такое случается
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