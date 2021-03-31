Холанд установил личный антирекорд

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31 марта 2021, 18:50

Форвард сборной Норвегии впервые в профессиональной карьере не смог отличиться в трех матчах подряд, в которых он начинал игру в стартовом составе.

Игрок уходил с поля без забитых мячей в поединках против Гибралтара (3:0), Турции (0:3) и Черногории (1:0).

В последний раз игрок дортмундской «Боруссии» не забивал в трех матчах подряд в прошлом году между 29 февраля и 11 марта, но тогда в игре с «Фрайбургом» Холанд стартовал на скамейке запасных и вышел на поле только на 63-й минуте игры.

Данная статистика ведет свой отчет с момента, когда футболист перебрался в «Мольде».