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Цорк: «Я не против, что отец Холанда и Райола загорают на Средиземном море»

сегодня, 07:50

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк в интервью Sport1.de прокомментировал информацию о возможном переходе Эрлинга Холанда в «Барселону». Ранее стало известно, что отец игрока Альф-Инге Холанд и агент Мино Райола прибыли в столицу Каталонии на переговоры с «сине-гранатовыми».

Я абсолютно спокойно к этому отношусь. Я знаю, чего мы хотим. Мы не собираемся продавать [Холанда].

Я ничего не имею против двух мужчин, которые захотели немного позагорать на Средиземном море.

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dalex83
dalex83
сегодня в 13:18
Тролль юный - Ничего не имею против 2х мужчин, которые решили вместе позагорать на море) Отдых на море без девчины - признак Азмуна )
112910415
112910415
сегодня в 09:05
сохраняет невозмутимый вид -
это единственное, что он может сделать !
Сварожич
Сварожич
сегодня в 08:22
Деньги решат все
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 08:20
Интересно что он скажет после того, как они "ломанутся" в Англию, если переговоры не увенчаются успехом.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:12
Могут себе позволить и отдохнуть и делом заняться, не отходя от кассы!!!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:05
Курорт есть курорт
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:02
Приехали добытчики денег.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:59
Ну загорают 2 мужика чё тут странного?😜🤣🤣🤣🤣
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:54
Бравада, если надо будет и за 180 мульонов выкупят и ничего не сделаешь
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 07:52
Райола самый хитрый агент
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:52
Они делом занимаются...
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