Цорк: «Я не против, что отец Холанда и Райола загорают на Средиземном море»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк в интервью Sport1.de прокомментировал информацию о возможном переходе Эрлинга Холанда в «Барселону». Ранее стало известно, что отец игрока Альф-Инге Холанд и агент Мино Райола прибыли в столицу Каталонии на переговоры с «сине-гранатовыми».
Я абсолютно спокойно к этому отношусь. Я знаю, чего мы хотим. Мы не собираемся продавать [Холанда].
Я ничего не имею против двух мужчин, которые захотели немного позагорать на Средиземном море.
это единственное, что он может сделать !
это единственное, что он может сделать !