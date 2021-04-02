Цорк: «Я не против, что отец Холанда и Райола загорают на Средиземном море»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк в интервью Sport1.de прокомментировал информацию о возможном переходе в «Барселону». Ранее стало известно, что отец игрока и агент Мино Райола прибыли в столицу Каталонии на переговоры с «сине-гранатовыми».

Я абсолютно спокойно к этому отношусь. Я знаю, чего мы хотим. Мы не собираемся продавать [Холанда].

Я ничего не имею против двух мужчин, которые захотели немного позагорать на Средиземном море.