Торрейра: «После смерти матери я больше не хочу играть в Европе»

Уругвайский полузащитник «Атлетико» , права на которого принадлежат «Арсеналу», заявил, что хочет вернуться в Южную Америку и перейти в аргентинский клуб «Бока Хуниорс».

Моя мама умерла от коронавируса на 54 году жизни.

В «Атлетико» очень хорошо относились ко мне, это важно. Это не всплеск эмоций или безумное решение ради моей матери. Я всегда говорил, что хочу играть за «Боку». Я очень хочу играть за эту команду. Если не сейчас, то в июне. В ночь, когда моя мама умерла, одним из первых об этом узнал мой агент. Я больше не хочу играть в Европе, я хочу играть за «Боку».

Я хочу быть ближе к дому, к моей семье. У меня есть контракт с «Арсеналом», и я в аренде в «Атлетико», но хочу отправиться в «Боку». Надеюсь, клубы договорятся. Последние два года лично для меня складывались не очень хорошо, отсутствовала стабильность. «Арсенал» причинил мне боль, а «Атлетико» не дал мне играть так, как я хочу. Я уже принял решение. Я делаю это ради своего старика.