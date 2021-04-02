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Торрейра: «После смерти матери я больше не хочу играть в Европе»

сегодня, 07:18

Уругвайский полузащитник «Атлетико» Лукас Торрейра, права на которого принадлежат «Арсеналу», заявил, что хочет вернуться в Южную Америку и перейти в аргентинский клуб «Бока Хуниорс».

Моя мама умерла от коронавируса на 54 году жизни.

В «Атлетико» очень хорошо относились ко мне, это важно. Это не всплеск эмоций или безумное решение ради моей матери. Я всегда говорил, что хочу играть за «Боку». Я очень хочу играть за эту команду. Если не сейчас, то в июне. В ночь, когда моя мама умерла, одним из первых об этом узнал мой агент. Я больше не хочу играть в Европе, я хочу играть за «Боку».

Я хочу быть ближе к дому, к моей семье. У меня есть контракт с «Арсеналом», и я в аренде в «Атлетико», но хочу отправиться в «Боку». Надеюсь, клубы договорятся. Последние два года лично для меня складывались не очень хорошо, отсутствовала стабильность. «Арсенал» причинил мне боль, а «Атлетико» не дал мне играть так, как я хочу. Я уже принял решение. Я делаю это ради своего старика.

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mortid
mortid
сегодня в 12:34
«Арсенал» причинил мне боль, а «Атлетико» не дал мне играть
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Типичный латинос-12ник, вали на фиг в свои джунгли и не скули.
Ozabot
Ozabot
сегодня в 09:51
Думаю, парню надо просто отдохнуть, слетать домой и расслабиться. Через некоторое время будет огурцом и вернется в Европу с еще большим рвением. Смерть матери это серьезное потрясение и стресс, учитывая, что он не смог ее повидать перед этим, да и на похороны вроде не сумел попасть из-за карантина.
Mekail
Mekail
сегодня в 08:24
Каждый выбирает свою жизнь...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 07:55
Пахнет отговоркой. Просто не пошла игра ни в Атлетико, ни в Арсенале.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:50
Грустно это всё...
beefs
beefs
сегодня в 07:28
нужно делать то что хочется (душа требует)...
Gahi
Gahi
сегодня в 07:21
Ну что можно сказать только одно, у каждого свой путь. Удачи
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