Месси выдвинул ряд требований президенту «Барселоны»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси предоставил новому президенту клуба Жоану Лапорте список требований перед тем, как начать переговоры о продлении контракта.
Как отмечает источник, требования аргентинца можно разделить на 3 пункта.
1. Грамотная трансферная политика и подписание как минимум одного топ-футболиста.
2. Чтобы клуб больше доверял воспитанникам «Ла Масии» (Прим. — академия «Барселоны») и строил новую команду вокруг них.
3. Свободная коммуникация с руководством клуба, в частности со спортивным директором Рамоном Планесом и самим Лапортой.
Ранее сообщалось о том, что Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт в «Барселоне».
Да и как бы не была велика зависимость клуба от самого Месси, намного выгоднее было бы его продать. Переподписать контракт и продать тут же. От возраста никуда не деться, время Месси и Роналду ушло.
Да и как бы не была велика зависимость клуба от самого Месси, намного выгоднее было бы его продать. Переподписать контракт и продать тут же. От возраста никуда не деться, время Месси и Роналду ушло.