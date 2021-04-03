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Месси выдвинул ряд требований президенту «Барселоны»

сегодня, 03:28

Капитан «Барселоны» Лионель Месси предоставил новому президенту клуба Жоану Лапорте список требований перед тем, как начать переговоры о продлении контракта.

Как отмечает источник, требования аргентинца можно разделить на 3 пункта.

1. Грамотная трансферная политика и подписание как минимум одного топ-футболиста.

2. Чтобы клуб больше доверял воспитанникам «Ла Масии» (Прим. — академия «Барселоны») и строил новую команду вокруг них.

3. Свободная коммуникация с руководством клуба, в частности со спортивным директором Рамоном Планесом и самим Лапортой.

Ранее сообщалось о том, что Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт в «Барселоне».

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Все комментарии
Kwinto555
Kwinto555
сегодня в 10:32
Вместо результатов только одни условия.
kts99
kts99
сегодня в 10:10
И он прав
Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе
сегодня в 09:38
Первое требование логично, должен же быть в Барсе хоть один топ-футболист)
А вообще месси требует сделать его играющим президентом Барселоны))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:30
Карьера на закате - пора срубить по максимуму женег
shur
shur
сегодня в 09:20
...пожизненный контракт, то бишь в перспективе - управление , ничего удивительного, что ещё надо , чтобы встретить достойную старость!!!
swed27
swed27
сегодня в 08:56
Мы говорим Барселона - подразумеваем Месси, и наоборот. Игрок, положивший на алтарь одного клуба свои лучшие годы, наверное имеет право требовать что-то с его руководства. Он мнит себя играющим тренером и это нормально на закате карьеры. Если договорятся, то это будет наилучший вариант для обеих сторон
Ра Бо
Ра Бо ответ Scarlet Witch (раскрыть)
сегодня в 08:55
Эта статья про офигевшего карликового пешехода, а не о лучшем футболисте планеты.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
сегодня в 08:36
топ видать Холанд.
DXTK
DXTK
сегодня в 08:35, ред.
ложка снова в ход пошла.......
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:12
Нет ничего сверхъестественного в требованиях Месси. Вполне адекватные требования. Вот только зарплату не мешало бы сделать более адекватной, в силу финансовых проблем клуба. Месси - это легенда Барселоны и хотелось бы , чтобы он остался в клубе. Ждем дальнейшего развития событий.
Всем здоровья.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:54, ред.
Не пора ли Барсе перевернуть эту славную страницу в своей истории.....и стать снова сильной командой ????

Если раньше...(без чтения "условий" от отдельных игроков) - 4 раза за последние 5 лет вылетели в 1/4-й ЛЧ....то теперь,(с "условиями") - начали вылетать в 1/8-й ЛЧ....))
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
сегодня в 07:17
в блого
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
сегодня в 07:14
Месси не прав. Его дело мяч пинать. А в политике клуба что он вообще может понимать? Какой нафиг топ игрок? А как же Дембель, Коут и Гризманн? Уже не топ?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 06:49
Не так много и просит.
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 06:26
В общем-то ничего сверхъестественного нет в требованиях. Вопрос лишь в том, хватит ли денег на топ-футболиста и будут ли настолько талантливы выпускники академии, что потянут основу такого клуба.
Да и как бы не была велика зависимость клуба от самого Месси, намного выгоднее было бы его продать. Переподписать контракт и продать тут же. От возраста никуда не деться, время Месси и Роналду ушло.
ABir
ABir
сегодня в 06:12
Осталось выдвинуть требования о согласовании с ним назначения тренера и президента клуба
RR117
RR117
сегодня в 06:09
А себе любимому он зарплату урезать не хочет, которой он несоответствует?!
Scarlet Witch
Scarlet Witch
сегодня в 05:56
Ахахахах. Как только вскрылись интересные факты о тащёре, его пиарщики тут же оформили этот вброс. Нелепо и жалко.

Журналист португальского медиа SIC 3 Руй Сантуш раскритиковал форварда Криштиану Роналду за его поведение в матче с Сербией (2:2).

На 93-й минуте матча Роналду пробил по воротам, но защитник сербской команды Стефан Митрович в подкате вынес мяч. Судьи во главе с Данни Маккели посчитали, что в этом эпизоде мяч не пересек линию, поэтому взятие ворот не было зафиксировано. Роналду, не дожидаясь финального свистка, покинул поле и на эмоциях бросил на газон капитанскую повязку.

«Мы знаем, что Роналду очень важен для португальского футбола, для национальной сборной. Никаких сомнений. Но Криштиану — это еще наш имидж, наша репутация в мире. Второе — его статус не позволяет ему делать вещи, которые портят наш имидж в стране и за ее пределами. У него нет такого права, что бы он ни сделал для сборной.

Когда португальская Федерация футбола приглашала Фернанду Сантуша [на должность главного тренера], то ему сразу дали понять, что Роналду будет главным во всех вопросах. Безоговорочный лидер, капитан и авторитет, чей голос будет всегда учитываться, а он сам будет неприкасаемым. Но другие футболисты со своими достижениями не считали Роналду лидером, просто об этом никто не говорит. Для федерации было важно дать Криштиану возможность стать лидером национальной команды. Давая такой статус лидера Роналду, федерация теряла свой авторитет. Фернанду Гомеш и президент федерации, подписывая Сантуша, четко отдавали себе отчет в том, что Криштиану будет разрешено все. Когда происходит что-то подобное, как в Белграде, то несложно понять, что федерация не имеет своего слова и своего авторитета.

Федерация в руках Криштиану, искусственного лидера национальной сборной. Президент федерации – не авторитет и лидер, с ним не считаются, все в руках окружения Роналду. Он движет всем португальским футболом, он все. Очевидно же, что бросать капитанскую повязку на землю довольно некрасиво, но разве кто-то в состоянии возразить Роналду? Это цена, которую приходится платить за уступки Роналду: зависимость и молчание.

В Португалии существует два лагеря. Большинство считает, что правильно отдать все в руки Роналду. Но другая сторона полагает, что статус Криштиану не позволяет ему делать все, что ему захочется. Но многие думали, что после Сербии Роналду обратится к болельщикам не только через свой инстаграм. Разве сложно собрать пресс-конференцию перед матчем с Люксембургом и сказать всей Португалии: «Я извиняюсь за свои эмоции, мой чистый гол не засчитали, я совершил ошибку и поступил неправильно»? Если бы Криштиану так сделал, он остановил бы все разговоры и закрыл вопрос», – сказал Сантуш.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:11
Нет ни грамма мужского в карлике, сказал же уйду а сам требования выдвигает.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:09
Ахахах! Вот это даа! Карлик конкретно управляет клубом, кстати там есть четвёртый пункт в котором требование удвоить гному зарплату.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 04:51
Снизил бы себе зарплату...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 04:44
Умерил бы он свой пыл, да перешел в другой клуб.
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 04:39
Видимо, Месси - главная причина, по которой Каталония всё ещё не отделилась. Так выдоил бедную несостоявшуюся страну, что той пришлось, проглотив все обиды, остаться в Испании, чтобы 20вать деньги из мадридской казны на содержание аргентинца.
mortid
mortid
сегодня в 03:51
Это уму не постижимо, целым клубом командует приблудный футболистишко. Я думал англосаксы тупые, а нет, баски тоже идиоты.
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 03:47
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 03:39
    Раз Месси остаётся в системе Барселоны, то может и выдвигать свои условия. Удачи
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