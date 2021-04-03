Месси выдвинул ряд требований президенту «Барселоны»

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сегодня, 03:28

Капитан «Барселоны» предоставил новому президенту клуба Жоану Лапорте список требований перед тем, как начать переговоры о продлении контракта.

Как отмечает источник, требования аргентинца можно разделить на 3 пункта.

1. Грамотная трансферная политика и подписание как минимум одного топ-футболиста.

2. Чтобы клуб больше доверял воспитанникам «Ла Масии» (Прим. — академия «Барселоны») и строил новую команду вокруг них.

3. Свободная коммуникация с руководством клуба, в частности со спортивным директором Рамоном Планесом и самим Лапортой.

Ранее сообщалось о том, что Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт в «Барселоне».