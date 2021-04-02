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«Зенит» собирается продлить контракт с Лунёвым и отпустить Кержакова

сегодня, 11:52

По данным источника, «Зенит» пока раздумывает о возможном продлении контракта с голкипером Михаилом Кержаковым.

В клубе также рассматривают вариант с поиском нового вратаря. Есть вероятность, что Кержаков покинет Санкт-Петербург в статусе свободного агента.

Контракт с другим вратарем — Андреем Лунёвым, скорее всего, будет продлен. Действующее соглашение заканчивается в июне 2021 года.

Вратарскую линию питерцев может усилить голкипер «Сочи» Денис Адамов.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 16:21
Да ещё как! Узнав эту свежую "криминальную новость",15 оставшихся команд срочно переподписывают своих вратарей,вплоть до десятилетнего возраста,шепча при этом :"Грабить будут!"
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:16
В тексте и заголовке вкралась ошибка:В слове "отпустить" первая буква Т лишняя.
swed27
swed27
сегодня в 14:27
Отличная новость
viv
viv
сегодня в 14:21
Нет толковых вратарей в Зените.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы ответ Аксинья (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 13:50
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 13:43
    Много лишних у них вратарей.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    сегодня в 13:31
    Так получается, что Кержаков младший никогда не станет своим в Зените.
    Кержаков не слабее Лунёва, а скорее всего лучше.
    Аксинья
    Аксинья ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 13:21
      1bear
      1bear
      сегодня в 13:19
      зря от Кержакова отказываются,он уж точно не хуже Лунёва будет...
      Anton Hohlov
      Anton Hohlov
      сегодня в 12:38
      Вратарская позиция - явно слабое звено в составе газпрома, им бы кого получше взять.
      Опасный хулиган
      Опасный хулиган
      сегодня в 12:26
      лучше бы присмотрелись к Сафонову
      Новый Рубин
      Новый Рубин ответ Recsar26 (раскрыть)
      сегодня в 12:23
      купят !
      Заур-ЗВЕРЬ
      Заур-ЗВЕРЬ
      сегодня в 12:22
      Реально надо брать высокого уровня воротника , в России их почти нет, а кто есть за того надо отвалить больше чем за Меси =)
      LOpp
      LOpp
      сегодня в 12:21
      в полку экспертов на Матч ТВ будет новое пополнение
      Recsar26
      Recsar26
      сегодня в 12:21, ред.
      Я как фанат Зенита, возмущен и раздражен... При всем уважении к Лунтику, но как можно отпустить воспитаника свободным агентам? спасиборуководствуклубазаверностьтрадициям
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 12:17
      Миша вполне достойно смотрится в рамке. Трудно сказать , чем он не угодил ???
      Новый Рубин
      Новый Рубин
      сегодня в 12:16
      Последнего игрока из Ленинградской области выкидывают , нет в Зените своих воспитанников !
      berda2003
      berda2003
      сегодня в 12:15
        mihaluch
        mihaluch
        сегодня в 12:08
        С вратарями Зенит сам разбирается.
        Трезвый повар
        Трезвый повар
        сегодня в 12:01
        Для успешного выступления в еврокубках Зениту нужен более сильный кипер. А для нашего чемпионата и Лунёв с Кержаковым подходят
        Ironigor
        Ironigor
        сегодня в 12:00
        По мне так Кержаков получше будет Лунева .
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        сегодня в 11:55
        С Кержаковым то они погорячились...
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