«Зенит» собирается продлить контракт с Лунёвым и отпустить Кержакова

По данным источника, «Зенит» пока раздумывает о возможном продлении контракта с голкипером Михаилом Кержаковым.
В клубе также рассматривают вариант с поиском нового вратаря. Есть вероятность, что Кержаков покинет Санкт-Петербург в статусе свободного агента.
Контракт с другим вратарем — Андреем Лунёвым, скорее всего, будет продлен. Действующее соглашение заканчивается в июне 2021 года.
Вратарскую линию питерцев может усилить голкипер «Сочи» Денис Адамов.
Кержаков не слабее Лунёва, а скорее всего лучше.
Кержаков не слабее Лунёва, а скорее всего лучше.