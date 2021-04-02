«Зенит» собирается продлить контракт с Лунёвым и отпустить Кержакова

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сегодня, 11:52

По данным источника, «Зенит» пока раздумывает о возможном продлении контракта с голкипером .

В клубе также рассматривают вариант с поиском нового вратаря. Есть вероятность, что Кержаков покинет Санкт-Петербург в статусе свободного агента.

Контракт с другим вратарем — , скорее всего, будет продлен. Действующее соглашение заканчивается в июне 2021 года.

Вратарскую линию питерцев может усилить голкипер «Сочи» .