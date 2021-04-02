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«Ливерпуль» определится с будущим Салаха этим летом

сегодня, 13:42

«Ливерпуль» постарается принять решение о будущем Мохамеда Салаха этим летом, поскольку в клубе все больше беспокоятся о том, что игрок готов перейти в другую команду, сообщает ESPN.

Египетский форвард, который проводит свой четвертый сезон в стане «красных», регулярно фигурирует в инсайдах СМИ, связывающих его с переходом в «Барселону» или «Реал».

По информации источника, у «Ливерпуля» есть преимущество в переговорах с Салахом, учитывая, что у игрока еще два года по контракту, но многое будет зависеть от того, сможет ли клуб попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Ранее Салах не исключал возможность перехода в клуб чемпионата Испании.

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Все комментарии
Y. N. W . A .
Y. N. W . A . ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:40
И всем здоровья!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:40
А стоит ли вообще держать игрока , который уже мысленно видит себя в другом клубе ??! Ничего хорошего как правило из этого не получится. И ещё большой вопрос, попадает ли Ливерпуль в ЛЧ?!! Так что лучше расстаться с Салахом ,получить деньги за его трансфер и искать себе нового игрока !!! Удачи Салаху , ну и конечно Ливерпулю !!! Всем Добра !!!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:19
Попадёт ли Ливерпуль в ЛЧ зависит многое.
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