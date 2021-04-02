«Ливерпуль» определится с будущим Салаха этим летом

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сегодня, 13:42

«Ливерпуль» постарается принять решение о будущем этим летом, поскольку в клубе все больше беспокоятся о том, что игрок готов перейти в другую команду, сообщает ESPN.

Египетский форвард, который проводит свой четвертый сезон в стане «красных», регулярно фигурирует в инсайдах СМИ , связывающих его с переходом в «Барселону» или «Реал».

По информации источника, у «Ливерпуля» есть преимущество в переговорах с Салахом, учитывая, что у игрока еще два года по контракту, но многое будет зависеть от того, сможет ли клуб попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Ранее Салах не исключал возможность перехода в клуб чемпионата Испании.