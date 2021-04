Пресс-служба «Лестера» объявила о продлении контракта с форвардом . Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету Ихеаначо 16 матчей в АПЛ и 6 голов. Накануне он был признан лучшим футболистом чемпионата Англии по итогам марта.

𝗦𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿𝗺𝗮𝗻 𝗞𝗲𝗹𝗲𝗰𝗵𝗶 is here to stay! 🦊#Kelechi2024 pic.twitter.com/0dTArA7iMv