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Аджоев — о конфликте после матча: «У нас в Туле такого не может быть»

08 апреля 2021, 22:45
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев отреагировал на информацию о конфликте, который произошёл после матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:2).

Мало ли что там сейчас пишут и говорят. Такого не может быть. Как они могли подраться? Максимум, они могли что-то сказать друг другу, но это футбол. Мы гостей ценим и уважаем, поэтому у нас в Туле такого не может быть.

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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
09 апреля в 13:29
Ну значит вы не видели знаменитый матч ЦСКА Сатурн...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
09 апреля в 11:03
Нервы,не более того,никакой драки не было бы.
galem72
galem72
09 апреля в 10:37
"...такого не может быть. Как они могли подраться..."

Конечно, это всё происки Запада! Очевидно же, что тульские парни ни в чём не виноваты. ))
Mi6
Mi6
09 апреля в 09:52
Покрывать будет до конца
112910415
112910415
09 апреля в 07:11
ясно дело, улыбались и автографы просили
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 апреля в 05:16
Сыночка выгораживает.
Якутск_Спартаковский
Якутск_Спартаковский
09 апреля в 02:29
Ага, пряником угощали😂
Futurista
Futurista ответ gwynb1eidd (раскрыть)
09 апреля в 00:21
Вася и Лёша тоже бессмертные?)...
SHMEL258
SHMEL258
09 апреля в 00:06
И вы думаете я поверю Аджоеву? Наверняка уже золотой самовар купил с пряниками, чтобы задобрить гостей и не раздувать дальше конфликт.
ABir
ABir
08 апреля в 23:44
Мутит Аджоев
Союзник противников
Союзник противников
08 апреля в 23:00
Яблоко от яблони недалеко откатилось.Два Аджоевых-банда.
oFANATo
oFANATo
08 апреля в 22:53
Хорошо если так....
Tostao
Tostao
08 апреля в 22:53
Футбол бывает на поле, а не в подтрибунке!
gwynb1eidd
gwynb1eidd
08 апреля в 22:52
Мне вот интересно, с кем из тренеров они решили устроить потасовку, хорваты вряд ли бы стали влезать, а на Васю и Лёшей, по моему только бессмертные могут по пробовать нарываться )))
STVA 1
STVA 1
08 апреля в 22:47
Брешут журналюги)
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