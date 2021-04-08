Аджоев — о конфликте после матча: «У нас в Туле такого не может быть»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев отреагировал на информацию о конфликте, который произошёл после матча 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:2).

Мало ли что там сейчас пишут и говорят. Такого не может быть. Как они могли подраться? Максимум, они могли что-то сказать друг другу, но это футбол. Мы гостей ценим и уважаем, поэтому у нас в Туле такого не может быть.