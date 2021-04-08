После матча игроки «Арсенала» пообещали «проломить головы» тренерам ЦСКА

После матча 1/4 финала Кубка России произошёл конфликт между футболистами тульского «Арсенала» и тренерами ЦСКА.
Инцидент случился в подтрибунном помещении. Защитник Гиа Григалава и нападающий Гурам Аджоев набросились на тренеров ЦСКА, пообещав «проломить им головы». Через некоторое время конфликт был улажен, игроков оттащили от тренеров.
Я внутренне понимаю игроков Арсенала, но не поддерживаю. На язву отвечать надо язвой, а удар, ударом. За справедливость!
Я внутренне понимаю игроков Арсенала, но не поддерживаю. На язву отвечать надо язвой, а удар, ударом. За справедливость!
Олич, добро пожаловать в Россию называется :)))
Олич, добро пожаловать в Россию называется :)))
Это толстопопый сынок гендиректора Тулы, который ВООБЩЕ играть не умеет и занимает чьё-то место в команде, только по протекции папочки. Этим же самым он и в Динамо" занимался.
Это толстопопый сынок гендиректора Тулы, который ВООБЩЕ играть не умеет и занимает чьё-то место в команде, только по протекции папочки. Этим же самым он и в Динамо" занимался.
В целом итог закономерен.
В целом итог закономерен.