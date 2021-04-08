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После матча игроки «Арсенала» пообещали «проломить головы» тренерам ЦСКА

08 апреля 2021, 21:54
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

После матча 1/4 финала Кубка России произошёл конфликт между футболистами тульского «Арсенала» и тренерами ЦСКА.

Инцидент случился в подтрибунном помещении. Защитник Гиа Григалава и нападающий Гурам Аджоев набросились на тренеров ЦСКА, пообещав «проломить им головы». Через некоторое время конфликт был улажен, игроков оттащили от тренеров.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
09 апреля в 12:40
Есть определённая категория людей с учётом их менталитета, как у этих джигитов, которым не нужна вескся причина . Они реагируют и на отказ сказать который час
galem72
galem72 ответ mortid (раскрыть)
09 апреля в 10:27
Подтрибунка арсенальского стадиончика у тебя олицетворяется с реальным миром? А Европа у тебя когда "поголубела"? ))
abramjan
abramjan ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
09 апреля в 10:23
У вас Юрий очень странная логика...если кто то совершил противоправные действия то не он виноват а тот против кого эти действия направлены?
112910415
112910415
09 апреля в 06:07
надо спокойно разобраться
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
09 апреля в 05:40
Фейсы тренеров всегда кирпича просили). Что стоит лишь один с язвой язык братьев из ларца).
Я внутренне понимаю игроков Арсенала, но не поддерживаю. На язву отвечать надо язвой, а удар, ударом. За справедливость!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 апреля в 05:13
Диких людей дрессировать сложно.
Время уходит
Время уходит
09 апреля в 01:01
Горные обезьяны в своем репертуаре))
mortid
mortid ответ Добряк (раскрыть)
09 апреля в 00:19
А ты что, нацик?
mortid
mortid
09 апреля в 00:18
Это им не голубая Европа в розовых очках. Добро пожаловать в реальный мир, гOмOдрилы. Тут быстро насадят на кукан.
Ganymed1
Ganymed1
08 апреля в 23:39
дикари
морозз
морозз
08 апреля в 23:14
Всегда в конфликте виноваты обе стороны...одна начинает а вот вторая обычно заканчивает! Слово вылетело, не поймаешь и не вернёшь обратно!
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
08 апреля в 22:59
"Федя,дичь!".
ZjzoRe
ZjzoRe ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
08 апреля в 22:51
    makkie
    makkie
    08 апреля в 22:50
    Ничего себе!

    Олич, добро пожаловать в Россию называется :)))
    Tostao
    Tostao
    08 апреля в 22:44
    "... нападающий Гурам Аджоев..."
    Это толстопопый сынок гендиректора Тулы, который ВООБЩЕ играть не умеет и занимает чьё-то место в команде, только по протекции папочки. Этим же самым он и в Динамо" занимался.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    08 апреля в 22:37
    Если уважаемый. вы пишите "думаю", то давайте думать на самом деле. Тренеры ЦСКА - это Березуцкие и Дима Крамаренко. У них достаточно большой словарный запас, чтобы выразить свое отношение к любому без подобных угроз. Такие слова, что были произнесены игроками Тулы - это признак бессилия, скудоумия и еще кое чего.... Так что будьте выше этого и не делайте необдуманных предположений.
    blitz
    blitz
    08 апреля в 22:32
    А вот это уже можно попасть под статью за угрозу жизни и здоровью.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    08 апреля в 22:30
    Горячие южные парни
    Absinthe2
    Absinthe2
    08 апреля в 22:25
    А че не Гинеру?
    Futurista
    Futurista ответ Добряк (раскрыть)
    08 апреля в 22:23
    Среди тренеров ЦСКА тоже не российские крестьяне...
    Добряк
    Добряк
    08 апреля в 22:21
      oFANATo
      oFANATo
      08 апреля в 22:16
      Это что еще за неадекватные выходки?
      Рязань 062
      Рязань 062
      08 апреля в 22:13
        -ZIBOROCK-
        -ZIBOROCK- ответ susanin ultrazenith (раскрыть)
        08 апреля в 22:11
        Согласен, но учитывая соотношение составов во втором тайме!
        -ZIBOROCK-
        -ZIBOROCK-
        08 апреля в 22:10
        Ну, Дзагоеву тоже не было карточки за симуляцию! Что касается Луценко - по правилам вроде и правильно а по делу нет! И это не из-за того что я болельщик Спартака!!! Ну никак человек не может видеть того что происходит сзади с неповернутой головой! С победой конечно, но уже вторая победа с натяжкой!!!
        Шуnя771
        Шуnя771
        08 апреля в 22:08
        В некоторых случаях нарушения армейцев судья не замечал.
        В целом итог закономерен.
        susanin ultrazenith
        susanin ultrazenith
        08 апреля в 22:06
        Счёт по игре!
        beefs
        beefs
        08 апреля в 22:04
        опять скандал, да что же это такое...
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        08 апреля в 22:04
        Расстроились сильно. Обидно конечно в концовке проигрывать, но все к этому шло. КДК разберется.
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        08 апреля в 22:01
        А все спровоцировал Парфенов. Он на полном серьезе сказал, что Луценко удалили зря, там ничего не было. Он видимо решил что мы слепые. Кстати там и за первый подкат сзади можно было бы красную давать. Но ничего в ФНЛ Тулу встретят хорошо и поставят на место.
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