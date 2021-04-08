Губернатор Тульской области: «„Арсенал“ мог обыграть ЦСКА»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал поражение «Арсенала» в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:2).

Почему не получилось? Было удаление, но даже вдесятером у нас было два момента. Есть вещи, связанные с везением и удачей. «Арсенал» мог выиграть. Вопросов по удалению нет абсолютно, оно объективное.

В прошлом матче получилось выиграть? Всё зависит от настроя, плюс есть травмы. Что касается не самого удачного сезона, то пять лет «Арсенал» играет в высшем дивизионе, это история успеха. Никогда прежде в истории тульского футбола не было таких достижений. Кроме того, был выход в Лигу Европы, пусть и неудачный. Есть взлёты и падения, должен быть кураж и работа тренерского штаба. Но такого, чтобы пять лет играли в высшем дивизионе, такого не было. И до этого сезона были шестые-седьмые места. Так бывает, это спорт. Верю в команду, президента, я им доверяю.