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Губернатор Тульской области: «„Арсенал“ мог обыграть ЦСКА»

08 апреля 2021, 23:28
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин прокомментировал поражение «Арсенала» в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:2).

Почему не получилось? Было удаление, но даже вдесятером у нас было два момента. Есть вещи, связанные с везением и удачей. «Арсенал» мог выиграть. Вопросов по удалению нет абсолютно, оно объективное.

В прошлом матче получилось выиграть? Всё зависит от настроя, плюс есть травмы. Что касается не самого удачного сезона, то пять лет «Арсенал» играет в высшем дивизионе, это история успеха. Никогда прежде в истории тульского футбола не было таких достижений. Кроме того, был выход в Лигу Европы, пусть и неудачный. Есть взлёты и падения, должен быть кураж и работа тренерского штаба. Но такого, чтобы пять лет играли в высшем дивизионе, такого не было. И до этого сезона были шестые-седьмые места. Так бывает, это спорт. Верю в команду, президента, я им доверяю.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 апреля в 05:24
Губернатор рассуждает о футболе обьективнее чем президент и тренер клуба хотя к Парфенову отношусь с уважением.
протон1
протон1 ответ Ironigor (раскрыть)
09 апреля в 01:01
сталина что не говори . не хватает....
протон1
протон1
09 апреля в 01:00
заруба будет при игре цска и краснодара скоро
Ironigor
Ironigor
09 апреля в 00:15
Ну а как ещё??? Надо срочно искать кто же виноват?!!!
Ну и конечно это волшебное слово, - Если !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
09 апреля в 00:08
Губернатор: ". Вопросов по удалению нет абсолютно, оно объективное"
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1250442/arsenal-cska Парфенов : "Момент был спорный" Кому верить? Парфенов рискует. Губернатор снимет с довольствия, т.е. с бюджета и хана.
SHMEL
SHMEL
09 апреля в 00:01
Пять лет в вышке, но похоже в этом году сказка закончится...
STVA 1
STVA 1
08 апреля в 23:39
Мог но не срослось!Что воду в ступе толочь)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 апреля в 23:38
Не надо было удоляться
drug01
drug01
08 апреля в 23:37
Мог но не смог...
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