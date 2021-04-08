Шварц: «Хочу поздравить „Крылья Советов“ с заслуженной победой»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов» (0:2).

Хочу поздравить «Крылья Советов» с заслуженной победой. Самара очень хорошо себя проявила. Мы пропустили мяч на первых минутах встречи. Далее игра складывалась не так, как мы планировали, не так интенсивно, поэтому сегодня хозяева победили заслуженно.

Ранний гол, который забили «Крылья Советов», придал им силу и уверенность. Команда начинает играть по счету. Мы должны были во многих моментах играть попроще, но сделали очень много технических ошибок – было много брака. Самарцы хорошо переходили из обороны в атаку, это была их сильная сторона, а у нас не получилось играть так интенсивно, как мы планировали.