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Шварц: «Хочу поздравить „Крылья Советов“ с заслуженной победой»

08 апреля 2021, 21:12
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка России против «Крыльев Советов» (0:2).

Хочу поздравить «Крылья Советов» с заслуженной победой. Самара очень хорошо себя проявила. Мы пропустили мяч на первых минутах встречи. Далее игра складывалась не так, как мы планировали, не так интенсивно, поэтому сегодня хозяева победили заслуженно.

Ранний гол, который забили «Крылья Советов», придал им силу и уверенность. Команда начинает играть по счету. Мы должны были во многих моментах играть попроще, но сделали очень много технических ошибок – было много брака. Самарцы хорошо переходили из обороны в атаку, это была их сильная сторона, а у нас не получилось играть так интенсивно, как мы планировали.

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Все комментарии
Федор Паршунин
Федор Паршунин
08 апреля в 23:33
Не пенял на судей, на отсутствие ВАРа, никому не пытался проломить голову, просто указал на недочеты своей команды и поздравил "Крылья" с заслуженной победой - достойно. Успехов Шварцу и его команде!
Алексей Филин
Алексей Филин
08 апреля в 23:31
Мне одному кажется,что это был запланированный слив?
praporchik zadov
praporchik zadov
08 апреля в 22:01
Слил игру...и поздравил сопов...лицемер!
SHMEL
SHMEL
08 апреля в 21:41
Достойное качество тренера, умеющего признать поражение. Сегодня Крылья действительно победили заслуженно более маститого соперника.
Caniggia
Caniggia
08 апреля в 21:38, ред.
Адекватный тренер, который в отличие от большинства своих коллег, признаёт свои ошибки, а не несёт откровенную чушь после проигранных матчей, где нелепо хочет доказать, что его команда не должна была проигрывать и выглядела великолепно.
Накир
Накир
08 апреля в 21:14
Достойно уважения такие слова...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 апреля в 21:14
Я тоже их поздравляю с победой
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