Карпов — о конфликте после матча: «Не знаю, было ли что-то»

Защитник ЦСКА поделился мнением о результате матча 1/4 финала Кубка России против тульского «Арсенала» (2:1). Также игрок прокомментировал информацию о том, что после игры футболисты «Арсенала» угрожали тренерам ЦСКА .

В начале было немного тяжело. Ответственность чувствовал все 90 минут: матч надо было выигрывать, второго шанса не было. Дал ли Олич какие-то наставления перед игрой? Он всю тактику на тренировке объяснил. Я с ним работаю с самого первого дня, так что все требования уже понимаю. В моменте с голом пришла хорошая подача. Увидел, что мяч прилетает от игрока Тулы и выпрыгнул. Ударил, закрыл глаза, открываю — а мяч в ворота летит. Порадовался!

Какого соперника хочу в полуфинале? Да без разницы! Хотим выйти в финал. Это главное. Эпизод в подтрибунке? Не сразу туда зашел, мы ходили к трибуне болельщиков, и я не знаю, было ли что-то.