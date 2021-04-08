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Карпов — о конфликте после матча: «Не знаю, было ли что-то»

08 апреля 2021, 22:32
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Защитник ЦСКА Вадим Карпов поделился мнением о результате матча 1/4 финала Кубка России против тульского «Арсенала» (2:1). Также игрок прокомментировал информацию о том, что после игры футболисты «Арсенала» угрожали тренерам ЦСКА.

В начале было немного тяжело. Ответственность чувствовал все 90 минут: матч надо было выигрывать, второго шанса не было. Дал ли Олич какие-то наставления перед игрой? Он всю тактику на тренировке объяснил. Я с ним работаю с самого первого дня, так что все требования уже понимаю. В моменте с голом пришла хорошая подача. Увидел, что мяч прилетает от игрока Тулы и выпрыгнул. Ударил, закрыл глаза, открываю — а мяч в ворота летит. Порадовался!

Какого соперника хочу в полуфинале? Да без разницы! Хотим выйти в финал. Это главное. Эпизод в подтрибунке? Не сразу туда зашел, мы ходили к трибуне болельщиков, и я не знаю, было ли что-то.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
09 апреля в 00:07
Да уж куда конкретнее)...
А вы лучше за своим "ля ля" следите, когда обсуждаете Спартак, его игроков и тренеров...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Futurista (раскрыть)
08 апреля в 23:59
Вот - вот, Луценко Ж/К получил, а Фернандеса в прошлом сезоне Вилков сразу удалил. А когда Чалову нос ломали в штрафной , так там даже судья не видел эпизода, и боковой промолчал. Но сейчас хоть ВАР помогает.
Ну а в целом наиграл Луцик на удаление , сам виноват.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ Futurista (раскрыть)
08 апреля в 23:56, ред.
Конкретнее можно, в чём претензии, или так , только языком ля ля? Причём тут вообще судьи? Где в моём посте или в статье вообще про судейство?
Futurista
Futurista ответ Leha-ha50 (раскрыть)
08 апреля в 23:23
Все все видят во всех матчах всех команд РПЛ...просто одним дают желтые...2 желтые...красные...другим нет...одни нарушения фиксируются...другие нет...кому то ставят пенальти кому то нет....самое интересное что фолят все...вот и немного троллим счастливчиков)...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Futurista (раскрыть)
08 апреля в 23:11
Так Арсенал почти в каждом матче удаляется , причем тут ЦСКА??? Локтем разбит нос , все это видели.
Союзник противников
Союзник противников
08 апреля в 23:03
Всё нападение нынешнего ЦСКА-Карпов да Фернандес.
Рязань 062
Рязань 062 ответ Futurista (раскрыть)
08 апреля в 23:02
нарушают...и в этом все убедились когда ЦСКА частенько оставался в прошлом сезоне в меньшинстве... все хороши
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
08 апреля в 23:01
А в подтрибунке игроки Арсенала обещали проломить головы тренерам ЦСКА пришлось оттаскивать их. Посмотрим, что скажет КДК.
oFANATo
oFANATo ответ Futurista (раскрыть)
08 апреля в 22:46
Главное что игроки соперников правила нарушают больше за что получают и пенальти больше чем в ворота ЦСКА и удаляются чаще.
Futurista
Futurista ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
08 апреля в 22:42
Главное судьи "стреляют" в каждом матче...
и не говорите, что игроки ЦСКА правила не нарушают)...
Красно Синий воин
Красно Синий воин
08 апреля в 22:38
Красавец, важный первый гол забил.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
08 апреля в 22:34
Вадик как та палка, что раз в год стреляет...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 апреля в 22:33
Карпов молодчик,забил!
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