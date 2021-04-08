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Зиньковский: «Думаю, „Крылья Советов“ смогут навести шороху в РПЛ»

08 апреля 2021, 20:57
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал победу своей команды в матче 1/4 финала Кубка России против «Динамо» (2:0).

В чём состоял план? Да особо ни в чём. Не будем раскрывать секретов, просто сыграли в тот футбол, который себе наметили. Знали, что будет тяжело. Ранний гол спровоцировал игру вторым номером, пошла более оборонительная игра. Убегали в контратаки, но для нас это привычно, мы себя хорошо себя чувствовали. Хотелось бы контролировать мяч, но в итоге всё получилось удачно.

Что касается наших результатов против команд РПЛ, это пока отдельные матчи — и с «Химками», и с «Динамо». Их мало. Когда матчи с такими командами каждую неделю, тогда уже можно более чётко смотреть. А пока всё хорошо, мы на хорошем ходу, набрали форму, минимум травм — поэтому всё у нас получается. Плюс поддержка болельщиков была просто нереальной.

Предпочтения в полуфинале? Слабых соперников на такой стадии нет, все будут выходить как на последний бой — и мы, и другие. Без разницы кто. Чернов хочет сыграть с ЦСКА? Я с «Локомотивом», наверное. Сколько помню, всегда с ними у нас была открытая игра на встречных курсах. Они дают играть, поэтому с ними удобно. Посмотрим, на кого попадём, разницы нет.

Думаю, мы можем навести шороху в РПЛ, но с нами будет вестись работа. Много человек после такого хорошего сезона придётся пытаться сохранить. Я полюбил Самару, но хочется, конечно, поиграть и в топовой команде. Пока я тут и никуда не ушёл, хотя мог до этого.

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Все комментарии
112910415
112910415
09 апреля в 07:02
всё выглядит очень персперкивно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
08 апреля в 22:37
Будут опять болтаться на дне турнирной таблицы!
stanichnik
stanichnik
08 апреля в 22:16
Наверное сегодня уже никто не сомневается, что на будущий год Крылья Советов будут играть в стане сильнейших команд страны, да что там на будущий, они уже сейчас начали. Сегодня с Динамо, а через две недели уже могут сразиться с Локомотивом и ЦСКА, а там и как знать и на Кубок замахнуться. И чем дальше они продвинутся в Кубке, тем выше будет расти рейтинг лидеров самарского клуба, за которыми уже сейчас пристально следят скауты, а значит и повысится вероятность оказаться в более сильной команде, чем Крылья Советов. И тогда уже, как знать смогут ли самарцы навести шороху в РПЛ? В любом случае игру которые они сейчас демонстрируют футбольные болельщики запомнят надолго.
SHMEL258
SHMEL258
08 апреля в 21:43
Конечно наведут, главное корону у некоторых вовремя сбить...
idres
idres
08 апреля в 21:12
Все берегитесь....это вам не Тамбов обыгрывать...
sv_1969
sv_1969
08 апреля в 21:10
Симпатичная команда
beefs
beefs
08 апреля в 21:04
ждем и надеемся на шорох...
Djebrael
Djebrael
08 апреля в 21:03
И не просто шороху.... хорошая игра и берегитесь именитые команды...:)))
Вoлхв
Вoлхв
08 апреля в 20:58
Даже не вопрос....удачи Крылушки!!!!
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