Парфёнов — об удалении: «Момент был спорный»

Главный тренер тульского «Арсенала» прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:2).

Все видели, что ребята отдали все силы. Я не люблю такое комментировать, но, когда с начала второго тайма нас оставили вдесятером, момент был спорный. Хочу поблагодарить свою команду, они показали характер, не сомневался, что у игроков он есть. Сезон непростой, и мы будем сражаться до последнего. Мы сосредоточены на том, чтобы сохранить команду в РПЛ .

Мы не бросили игру, оставшись вдесятером, сражались, боролись за результат, это радует. Если будет такая же отдача, в чемпионате мы решим всё в положительную для себя пользу уже заранее.