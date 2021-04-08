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Парфёнов — об удалении: «Момент был спорный»

08 апреля 2021, 22:23
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Парфёнов прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала Кубка России против ЦСКА (1:2).

Все видели, что ребята отдали все силы. Я не люблю такое комментировать, но, когда с начала второго тайма нас оставили вдесятером, момент был спорный. Хочу поблагодарить свою команду, они показали характер, не сомневался, что у игроков он есть. Сезон непростой, и мы будем сражаться до последнего. Мы сосредоточены на том, чтобы сохранить команду в РПЛ.

Мы не бросили игру, оставшись вдесятером, сражались, боролись за результат, это радует. Если будет такая же отдача, в чемпионате мы решим всё в положительную для себя пользу уже заранее.

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Все комментарии
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
08 апреля в 23:11
Так в нос бил?! Некоторые ваши говорили что в ухо!)
Союзник противников
Союзник противников
08 апреля в 23:02
Ему можно было давать прямую красную дважды.
Странникъ
Странникъ
08 апреля в 22:57
Таки в чём предмет спора? В наличии нарушения правил или в чрезмерности наказания за данное нарушение?
А может просто из серии "а нас-то за что"?😉
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
08 апреля в 22:54
Бьёт локтем в нос ( пришлось останавливать кровь) и это спорное?
Дима, не гони пургу.
drug01
drug01
08 апреля в 22:37
Судьи видней!!!!
SHMEL
SHMEL
08 апреля в 22:35
Там очевиднейшее удаление, без каких либо вопросов у нормальных людей.
oFANATo
oFANATo
08 апреля в 22:30
Никакой не спорный.
Даже комментаторы матча сказали, что без вопросов - это вторая желтая и удаление.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
08 апреля в 22:28
Если момент с Луценко спорный, то можно поспорить о наличии у Парфенова и нормального зрения и диплома тренера. Даже фанаты Тулы до такого не додумались. Видимо Парфенову стоит повариться в ФНЛ с Арсеналом. Там он увидит "бесспорные" моменты.
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