Олич: «Мои игроки с каждой победой будут всё более уверены в себе»

Главный тренер ЦСКА подвёл итоги матча 1/4 финала Кубка России против тульского «Арсенала» (2:1).

Я знал, что сегодня не будет легко. В начале, если бы мы забивали свои моменты, было бы легче. Когда у них появился момент, они сразу забили, и счет стал 0:1. «Арсенал» хорошо оборонялся. В перерыве я сказал, что если мы продолжим создавать моменты, как было в первом тайме, то мы забьем. Во втором тайме сразу получилось сравнять счет. Было много моментов, и самое главное, что команда выиграла. Мои игроки с каждой победой будут всё более уверены в себе.

Нам нужно было аккуратно играть при стандартах, потому что это опасные моменты. Важно, что мы отстояли и играли в свою игру до конца и были сконцентрированными. Я был уверен, что мы выиграем.