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Олич: «Мои игроки с каждой победой будут всё более уверены в себе»

08 апреля 2021, 22:13
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 2Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Ивица Олич подвёл итоги матча 1/4 финала Кубка России против тульского «Арсенала» (2:1).

Я знал, что сегодня не будет легко. В начале, если бы мы забивали свои моменты, было бы легче. Когда у них появился момент, они сразу забили, и счет стал 0:1. «Арсенал» хорошо оборонялся. В перерыве я сказал, что если мы продолжим создавать моменты, как было в первом тайме, то мы забьем. Во втором тайме сразу получилось сравнять счет. Было много моментов, и самое главное, что команда выиграла. Мои игроки с каждой победой будут всё более уверены в себе.

Нам нужно было аккуратно играть при стандартах, потому что это опасные моменты. Важно, что мы отстояли и играли в свою игру до конца и были сконцентрированными. Я был уверен, что мы выиграем.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответ Leha-ha50 (раскрыть)
09 апреля в 09:09
Никто не знает что было бы если бы ... А Гайч не намного живее Рондона. Рондон хотя бы понимает что он должен делать на поле. А вообще стоило дать больше времени Шкурину.
протон1
протон1
09 апреля в 01:42
2011-12 год. лига чемпионов. победа челси в игре с баварией. помню олич не забил. но не в этом суть. до сих пор вспоминаю эту величайщую победу в истории челси. вот это была игра века. какие легенды играли
mortid
mortid
09 апреля в 00:25
Всё ваше, господин Олич, осталось в Хорватии, а здесь вы просто гастарбайтер.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
08 апреля в 23:59
А чего здесь понимать? Чемпионат это чемпионат, а кубок это кубок где игра идёт на вылет. Так вот Динамо вас уже выбило из кубка, и совершенно не имеет значение как мы сыграем с Динамо в чемпионате, так как это разные два турнира, учи теорию, пригодится.
Ironigor
Ironigor ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
08 апреля в 23:23, ред.
Что будет, то и будет. А Витя сейчас при чём???
Или просто попи...ть охото ???
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Ironigor (раскрыть)
08 апреля в 23:01
Да радуйтесь, кто же против, лишь бы не было как с Витей.....
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Alexnvr (раскрыть)
08 апреля в 23:01
Маловероятно , что парень захочет возвращаться. Скорее всего придется продавать.
Ironigor
Ironigor
08 апреля в 23:00
Какие могут быть вообще вопросы к Оличу ?!!!
Всё идёт хорошо, всё только начинается !!!
Можно только пожелать всего самого наилучшего!!!
Победы ЦСКА в каждом матче !!! Так держать !!!
Всем Добра !!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
08 апреля в 23:00
Арсенал почти в каждом матче удаляется , для них это нормально. Там и второго могли удалить , хорошо, что шипы вскользь прошли .
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
08 апреля в 23:00
Ага!Ну ладно!Ты понял)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
08 апреля в 22:58
В кубке вообще то очков не дают.
STVA 1
STVA 1 ответ oFANATo (раскрыть)
08 апреля в 22:56
Дык и стата говорит про это!Просто Луценко держал на себе лишних игроков и учитывая его умение забить , мог и второй положить! Вообщем одному Богу известно что было бы! А так идете дальше)
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK- ответ Красно Синий воин (раскрыть)
08 апреля в 22:56, ред.
Видимо не понимаешь! Наши то с Динамо в чемпе разобрались, а вот вы дерзайте!
Да и те же Крылья вас не так давно 2-0 сделали! Так что не говори гоп как сказал товарищ под моим постом....
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ d_fincher (раскрыть)
08 апреля в 22:56
Не говори : "Гоп"......
oFANATo
oFANATo ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 апреля в 22:48, ред.
А помнится этот Арсенал выбил зенит из кубка России.)))
oFANATo
oFANATo ответ STVA 1 (раскрыть)
08 апреля в 22:44
Так удаление Луценко не давало никаких гарантий победы, Арсенал еще больше закрылся.
История знает много примеров когда команда в меньшинстве играя на отбой удерживает нужный ей счет. И армейцам еще надо было постараться, что бы вскрыть этот автобус. Молодцы дожали.
STVA 1
STVA 1
08 апреля в 22:39
Оличу необыкновенно сложно! В конце сезона прийти в такой клуб , где ждут от тебя результата это непросто!Но пока все заканчивается победами!Догадывался что с Арсеналом будет непросто... Тула неуступчивый соперник и не будь удаления Луценко , то неизвестно чем бы все закончилось! Но три очка в кармане и надо идти осваивать хозяйство оставленное Гончаренко , ушедшего на краснодарские поля))
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
08 апреля в 22:35
Понимаю обидно вылетать из кубка от Динамо, которое сегодня не смогло пройти КС.
SHMEL258
SHMEL258
08 апреля в 22:31
Очень надеюсь, что так и будет, как говорит Ивица. На мой взгляд в атаке можно было бы больше доверять Шкурину.
oFANATo
oFANATo
08 апреля в 22:28
Что радует при Оличе у команды вторая волевая победа....
Что то при Михалыче такого не припомню.
Alexnvr
Alexnvr ответ Leha-ha50 (раскрыть)
08 апреля в 22:26
Гаич в Италии нормально играет. Хорошо что в аренде. Может летом Олич его обратно заберёт. Полезный нап.
Leha-ha50
Leha-ha50
08 апреля в 22:24
Надо признать , что победа далась очень нелегко. Имея огромное территориальное преимущество армейцы часто не реализуют свои моменты. Так было и сегодня. Оличу конечно не позавидуешь , искать сочетания приходится в пожарном порядке. Все же ошибку сделало руководство , не уволив Ганчаренко зимой. Витя променял молодого Гайча на мертвого Рондона, а так парень мог бы Оличу сгодиться. Да и сборы человек провел бы с командой . А так получилось с корабля на бал. Но теперь уже ничего не исправить. Удачи Оличу и ЦСКА.
Всем здоровья.
blitz
blitz ответ d_fincher (раскрыть)
08 апреля в 22:24
А прикинь, если ЦСКА отберет очки у Спартака, и этих очков не хватит, что бы обойти Зенит.
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
08 апреля в 22:22, ред.
Игра с Тамовом окрыляет!!!
3 пенки и удаление всего то в двух играх, то ли еще будет когда экономишь на тренере!)))
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
08 апреля в 22:21
Давайте продолжайте в том же духе, а болельщики вас поддержат.
d_fincher
d_fincher
08 апреля в 22:20
В первой игре при Оличе было 3 пенальти, во второй - удаление.

Олич провалится. И я даже рад, что у Спартака скоро игра с ЦСКА. Поставим на место мастеров болтологии.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
08 апреля в 22:17
Поддержка судей окрыляет!
oFANATo
oFANATo
08 апреля в 22:14
Удачи Ивица!!!
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