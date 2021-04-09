Игроки «Славии» не поддержали акцию BLM перед матчем с «Арсеналом»

В Лондоне перед началом поединка 1/4 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и пражской «Славией» прошла акция в поддержку движения Black Lives Matter.
Футболисты английской команды встали на одно колено, а игроки гостей не поддержали этот жест.
Недавно форвард «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха стал первым игроком АПЛ, который не встал на колено перед началом матча чемпионата в рамках акции BLM.
В конце мая 2020 года в США начались протесты за права темнокожих под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Поводом стал ряд резонансных смертей, в том числе афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в результате грубого ареста: мужчина был удушен в момент задержания полицейскими. Вскоре действия полиции стали причиной массовых погромов по всей стране. Протестующие заявляли о несправедливом отношении к темнокожим.
чернокожие ребята не встали на колено !!!
А в Америке нашлись и вот такие , ответы на BLM !!!
чернокожие ребята не встали на колено !!!
А в Америке нашлись и вот такие , ответы на BLM !!!
Gay lives matter прогрессивная европа и америка , у которых до сих пор остаются колонии , резервации , маршаловы острова до сих пор загрязнены радиацией посде испытания США, жизни арабов мусульман вообще ничего для них не стоят
Gay lives matter прогрессивная европа и америка , у которых до сих пор остаются колонии , резервации , маршаловы острова до сих пор загрязнены радиацией посде испытания США, жизни арабов мусульман вообще ничего для них не стоят
А акция очень бестолковая. Поддержать может и нужно, но не таким унизительным способом.
Ладонь, положенная на сердце вполне могла заменить этот жест...
А акция очень бестолковая. Поддержать может и нужно, но не таким унизительным способом.
Ладонь, положенная на сердце вполне могла заменить этот жест...