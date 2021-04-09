Игроки «Славии» не поддержали акцию BLM перед матчем с «Арсеналом»

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09 апреля 2021, 08:50

В Лондоне перед началом поединка 1/4 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и пражской «Славией» прошла акция в поддержку движения Black Lives Matter.

Футболисты английской команды встали на одно колено, а игроки гостей не поддержали этот жест.

Недавно форвард «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха стал первым игроком АПЛ , который не встал на колено перед началом матча чемпионата в рамках акции BLM.