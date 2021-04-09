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Игроки «Славии» не поддержали акцию BLM перед матчем с «Арсеналом»

09 апреля 2021, 08:50
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Славия (Прага)СлавияМатч завершен

В Лондоне перед началом поединка 1/4 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и пражской «Славией» прошла акция в поддержку движения Black Lives Matter.

Футболисты английской команды встали на одно колено, а игроки гостей не поддержали этот жест.

Игроки «Славии» не поддержали акцию BLM перед матчем с «Арсеналом»

Недавно форвард «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха стал первым игроком АПЛ, который не встал на колено перед началом матча чемпионата в рамках акции BLM.

В конце мая 2020 года в США начались протесты за права темнокожих под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Поводом стал ряд резонансных смертей, в том числе афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в результате грубого ареста: мужчина был удушен в момент задержания полицейскими. Вскоре действия полиции стали причиной массовых погромов по всей стране. Протестующие заявляли о несправедливом отношении к темнокожим.

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Все комментарии
aventure61
aventure61
09 апреля в 15:36
теперь всегда по возможности буду болеть за славию. молодцы.
матос
матос
09 апреля в 15:29, ред.
Молодцы игроки Славии. Нефиг в этом цирковом представлении участвовать.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
09 апреля в 12:24
Конечно темнокожие несправедливы!) От "нечего делать" придумали свой БДСМ... В Америке прокатило. Свои негрьи права в Мать Россию запускают? Ну нет у меня темнокожих знакомых, я бы спросил их отношение к происходящему. BLM уже маразмом попахивает, если не хуже.
Ironigor
Ironigor
09 апреля в 09:45
СЛАВИИ - РЕСПЕКТ !!! Мало того, в составе Славии
чернокожие ребята не встали на колено !!!
А в Америке нашлись и вот такие , ответы на BLM !!!
RamonCSKA
RamonCSKA
09 апреля в 09:38
Потом начнутся акции жизни геев важны
Gay lives matter прогрессивная европа и америка , у которых до сих пор остаются колонии , резервации , маршаловы острова до сих пор загрязнены радиацией посде испытания США, жизни арабов мусульман вообще ничего для них не стоят
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 апреля в 09:37
Судья с недоумением смотрит на чехов. Типа, "ребята, я вас запомнил".
А акция очень бестолковая. Поддержать может и нужно, но не таким унизительным способом.
Ладонь, положенная на сердце вполне могла заменить этот жест...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
09 апреля в 09:20
Чем дальше в лес, тем хуже помидоры...
aNOOBis
aNOOBis
09 апреля в 09:07
п-фф-ф, поляки тоже в отборочном матче с Англией не поддерживали, наверное, не только в нём. Тренд нарастает
stanichnik
stanichnik
09 апреля в 08:59
Европа начала прозревать!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
09 апреля в 08:58
Судья - а что, так можно было что ли?
ЮЗИК
ЮЗИК
09 апреля в 08:57
Поддерживаю чехов
sihafazatron
sihafazatron
09 апреля в 08:56
Ну и правильно сделали, пора уже заканчивать с этой клоунадой)
112910415
112910415
09 апреля в 08:53
Славии слава !
sv_1969
sv_1969
09 апреля в 08:53
Браво Славия..!!!
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