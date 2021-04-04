Игроки «Валенсии» ушли с поля из-за расизма со стороны игрока «Кадиса»

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вчера, 21:04

Футболисты «Валенсии» покинули поле в первом тайме матча Ла Лиги с «Кадисом» из-за расистских оскорблений в адрес .

На 36-й минуте защитник «Кадиса» Кала столкнулся с Диахаби, после чего игрок «Валенсии» начал выяснять отношения с соперником и услышал от него оскорбление на расовой почве. Игроки «Валенсии» в полном составе решили покинуть поле.

Nuestro TOTAL APOYO a @Diakhaby_5



𝗡𝗢 𝗔𝗟 𝗥𝗔𝗖𝗜𝗦𝗠𝗢



El jugador, que ha recibido un insulto racista, ha pedido a sus compañeros que vuelvan al campo a luchar.



TODOS CONTIGO, MOUCTAR #JuntsAnemAMUNT#AllToPlayFor pic.twitter.com/GQzpuO4I2w — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) April 4, 2021

В декабре прошлого года аналогичный инцидент произошел в матче Лиги чемпионов.