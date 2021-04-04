Игроки «Валенсии» ушли с поля из-за расизма со стороны игрока «Кадиса»

Футболисты «Валенсии» покинули поле в первом тайме матча Ла Лиги с «Кадисом» из-за расистских оскорблений в адрес Муктара Диахаби.
На 36-й минуте защитник «Кадиса» Кала столкнулся с Диахаби, после чего игрок «Валенсии» начал выяснять отношения с соперником и услышал от него оскорбление на расовой почве. Игроки «Валенсии» в полном составе решили покинуть поле.
Nuestro TOTAL APOYO a @Diakhaby_5— Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) April 4, 2021
𝗡𝗢 𝗔𝗟 𝗥𝗔𝗖𝗜𝗦𝗠𝗢
El jugador, que ha recibido un insulto racista, ha pedido a sus compañeros que vuelvan al campo a luchar.
TODOS CONTIGO, MOUCTAR #JuntsAnemAMUNT#AllToPlayFor pic.twitter.com/GQzpuO4I2w
В декабре прошлого года аналогичный инцидент произошел в матче Лиги чемпионов.
При своём несогласии с этим жестом, я так же осуждаю и нападки на темнокожих - это неправильно. Мы все равны, и чёрный, и белый. Ну а приравнивать борьбу с расизмом с толерантностью к однополой любви, я лично считаю следствием недалёкого ума. Гомосексуализм осуждаю категорически, поскольку это противоречит заложенной в человеке природой сущности, но расизм - это однозначно плохо и борьба с ним не может не поддерживаться. Весь вопрос лишь в жесте, он не должен быть унизительным для одной из рас.
При своём несогласии с этим жестом, я так же осуждаю и нападки на темнокожих - это неправильно. Мы все равны, и чёрный, и белый. Ну а приравнивать борьбу с расизмом с толерантностью к однополой любви, я лично считаю следствием недалёкого ума. Гомосексуализм осуждаю категорически, поскольку это противоречит заложенной в человеке природой сущности, но расизм - это однозначно плохо и борьба с ним не может не поддерживаться. Весь вопрос лишь в жесте, он не должен быть унизительным для одной из рас.
"Люди не равны, так говорит справедливость!" (с) Ницше
"Люди не равны, так говорит справедливость!" (с) Ницше