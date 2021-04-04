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Игроки «Валенсии» ушли с поля из-за расизма со стороны игрока «Кадиса»

вчера, 21:04
КадисЛоготип футбольный клуб Кадис2 : 1Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсияМатч завершен

Футболисты «Валенсии» покинули поле в первом тайме матча Ла Лиги с «Кадисом» из-за расистских оскорблений в адрес Муктара Диахаби.

На 36-й минуте защитник «Кадиса» Кала столкнулся с Диахаби, после чего игрок «Валенсии» начал выяснять отношения с соперником и услышал от него оскорбление на расовой почве. Игроки «Валенсии» в полном составе решили покинуть поле.

В декабре прошлого года аналогичный инцидент произошел в матче Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 07:16, ред.
Как уже достали с этим надуманным расизмом. Мужиков в их Европе уже почти не осталось, обозвали бедняжку, тот в слёзы и бежать. Даже бабы себя так не ведут. Негры всегда были неграми, и если для негра оскорблением является его происхождение, то это лично его проблемы. И называй ты его хоть афроамериканцем, хоть немного потемневшим, хоть черным, он от этого негром быть не перестанет. А Валенсии за самовольный уход с поля - техническое поражение и штраф, не смотря на то, что они вернулись, тем более это предусмотренно регламентом, хотя Кадис их и так наказал))
112910415
112910415
сегодня в 06:17
поднадоели эти вести !
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:33
Почему-то в роли оскорблённых оказываются чёрные посредственные игроки.
Павел Якунин
Павел Якунин
сегодня в 02:17, ред.
Неужели так сложно не оскорблять на расовой почве? Так хочется получить дискву или штраф? Даже младшие школьники, если им это надо, умеют не материться в кабинете директора...
ballak144
ballak144
сегодня в 01:08
у него еще и имя Мухтар(
Akatsuki72
Akatsuki72
сегодня в 00:24, ред.
За оскорбления на расовой почве нужно наказывать. только за реальные оскорбления и при наличии доказательств. Но в то же время нужно сразу давать"технарь" тем, кто по своей воле покидает поле. Нужно прекращать этот бардак. А то так можно по любому поводу поле покидать. По-моему спортсмены получающие большие деньги и живущие богатой жизнью, отрываются от реальности и не видят проблем обычных людей. По-моему голодающим детям Африки пофиг, что кто-то назовёт их нигерами, им кушать хочется. Много людей пашут за копейки и вот такие "проблемы" у них стоят месте на десятом.
BDA8181
BDA8181
вчера в 22:53
Валенсий тех поражение! За.....ли со своими обезьяними манерами
RiotZero
RiotZero
вчера в 22:48
Какого х выпендриваться, если ты ЧЁРНЫЙ, ты же от этого белее не станешь. Скоро негры скажут, чтобы убрали чёрный цвет из спектра.
goalaktika
goalaktika
вчера в 21:55
Такой вот "Кала", ничего не сделаешь
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 21:51
Читаю комментарии и думаю, что это движение BLM себе же медвежью услугу подложило. Что в общем-то было ожидаемо, учитывая жест, принятый в качестве символа.
При своём несогласии с этим жестом, я так же осуждаю и нападки на темнокожих - это неправильно. Мы все равны, и чёрный, и белый. Ну а приравнивать борьбу с расизмом с толерантностью к однополой любви, я лично считаю следствием недалёкого ума. Гомосексуализм осуждаю категорически, поскольку это противоречит заложенной в человеке природой сущности, но расизм - это однозначно плохо и борьба с ним не может не поддерживаться. Весь вопрос лишь в жесте, он не должен быть унизительным для одной из рас.
Брулин
Брулин
вчера в 21:37
Игрокам в Европе надо изучать русский язык. Они узнают столько великолепных выражений, что слово "ниггер" покажется похвалой.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
вчера в 21:24
Тфу
allemz
allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 21:23
Для одноклубников проявление расизма - повод прервать матч и побыстрее свалить домой) Всем плевать кроме Диахаби и его личных психологов))
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:23
Нашли повод отдохнуть
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 21:17
Толерантненькие только убегать и могут. В этом вся их сущность!

"Люди не равны, так говорит справедливость!" (с) Ницше
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:14
Надо Валенсии дать техпоражение, струсили и сбежали с поля.
Иван Тасминский
Иван Тасминский
вчера в 21:12
Вписать техническое поражение Валенсии. Быстро успокоются
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:09
Выгнать их из клуба и набрать преданных арийцев
Makao
Makao
вчера в 21:08
Всё правильно сделали. Кто бы что не говорил. На поле должен быть только футбол
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:07
Эти ниггеры уже и в Европе всех построили на подоконнике...
-ZIBOROCK-
-ZIBOROCK-
вчера в 21:07
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 21:05
Технарь толерастам!
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:05
Детский сад. ТОЛЕРАНТНО!!!
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