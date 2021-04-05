Диахаби объявил себя жертвой расизма. Футболиста «Валенсии» назвали «Negro di mierda», матч был прерван на 25 минут

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вчера, 17:24

Праведная борьба или спекуляции?

Муктара Диахаби предположительно оскорбили на расовой почве

Следствия и суда не было, пока в нашем распоряжении только версии. В матче «Кадис» — «Валенсия» команды начали бодро и обменялись голами уже к 19-й минуте: счет открыл защитник «Кадиса» Хуан Кала, который станет одним из главных действующих лиц скандальной истории, а сравнял Кевин Гамейро.

Было сыграно чуть больше получаса, когда Муктар Диахаби сошелся с упомянутым выше Хуаном Калой, после чего между футболистами завязалась словесная перепалка. Убегая на свою половину поля, защитник «Кадиса» через плечо бросал фразы своему оппоненту, и после одной из них Диахаби ускорился, стал махать руками, апеллировать ко всем вокруг, а потом догнал обидчика и между ними завязалась потасовка в районе центрального круга.

Пока шли разбирательства, Диахаби пытался что-то доказать главному арбитру Давиду Меди Хименесу, но получил только желтую карточку. Хуан Кала не был удостоен предупреждения, которое стало бы для него вторым в матче, но он и вел себя гораздо спокойнее француза. В результате партнер Диахаби по «Валенсии» Габриэль Паулиста показал партнерам дорогу в раздевалку. Игра была прервана.

Были сомнения относительно того, что футбол получит продолжение, но спустя почти 25 минут «Валенсия» вышла на поле, правда, уже без Муктара Диахаби, которого заменил Уго Гильямон. Хуан Кала остался, но и его заменили во время официального перерыва между таймами. Любопытно, что вышедший вместо него Мауро Лопес, еще один защитник, забил победный гол в ворота «Валенсии» на 88-й минуте.

Valencia's Mouctar Diakhaby claims Cadiz's Juan Cala called him «s***** black» in La Liga racism row https://t.co/6A1JCJcX8L pic.twitter.com/1qGJt5slYu — Mirror Football (@MirrorFootball) April 5, 2021

Что так расстроило Диахаби?

После матча «Валенсия» попыталась дать объяснения произошедшему в «печальный для футбола день». В заявлении сказано, что Муктар Диахаби подвергся «невыносимому» расистскому оскорблению и получил желтую карточку за свой протест, после чего команда выразила поддержку своему партнеру решением покинуть поле. Клуб не настаивал на возвращении футболистов к игре, они знали о штрафных санкциях, которые им грозят, а на продолжении настоял сам Диахаби, попросивший партнеров продолжить борьбу без него. В заключении очень яркая фраза:

Да, сегодня мы проиграли, но это был не матч в нормальном смысле. И это поражение ничего не значит по сравнению с поражением духа футбола и спорта.

Свидетельства очевидцев

Каталонец Давид Меди Хименес, которому выпало судить скандальную игру, написал в протоколе матча следующее:

На 29-й минуте я прервал матч из-за конфликта между футболистами двух команд. Игрок «Валенсии» №12 Муктар Диахаби получил предупреждение за конфликт с соперником, после чего обратился ко мне и сообщил, что игрок «Кадиса» №16 Хуан Торрес Луис (он же Хуан Кала) оскорбил его на расовой почве. По словам Диахаби, Хуан Кала сказал ему: «Negro di mierda». Никто из бригады арбитров не слышал этих слов. После этого инцидента «Валенсия» покинула поле на неопределенный срок, но через несколько минут к нам подошел представитель «Валенсии» Давид Ранхель Пастор, сообщивший о том, что команда продолжит игру без №12 Муктара Диахаби. Было оговорено предоставление командам пятиминутной разминки после паузы. Игра возобновилась через 24 минуты после остановки и далее протекала в спокойном ключе.

Хосе Гайя, защитник «Валенсии»:

Диахаби сказал, что его оскорбили на расовой почве. Мы решили вернуться на поле, потому что нам пригрозили снятием трех очков и даже худшими санкциями. Муктар был не против, чтобы мы продолжили. Сам он был подавлен из-за грязного оскорбления. Мы с ним до самой смерти!

Альваро Сервера, главный тренер «Кадиса»:

Я видел то же самое, что и вы. Футболист «Валенсии» сказал, что Кала оскорбил его. Кала говорит, что он этого не делал. Я верю своему игроку. Мы не знали, как себя вести в этой ситуации, со мной такое впервые. Конечно, каждый должен нести ответственность за свои слова и поступки, но Кала несколько раз сказал мне, что не использовал расистских оскорблений. Могу только передать вам его слова.

Это безвыходная ситуация: «слово Диахаби» против «слова Калы»

Пока не будет проведено объективное расследование, нельзя никого обвинять и вешать ярлыки. «Валенсия» может поддерживать Муктара Диахаби лично и многочисленными постами в социальных сетях хоть каждый день, для этого даже поводы не нужны, однако Кала невиновен до тех пор, пока не доказано обратное. Расизм — гадкое явление, к нему действительно должна быть нулевая терпимость, но, как и в случае с любым другим преступлением, ни в коем случае нельзя допускать голословных обвинений, иначе мы перестанем различать преступников и жертв.

Ayer, hoy, mañana y siempre:



¡𝗦𝗧𝗢𝗣 𝗔𝗟 𝗥𝗔𝗖𝗜𝗦𝗠𝗢! 🖐🖐🏻🖐🏼🖐🏽🖐🏾🖐🏿



Nuestro TOTAL APOYO a @Diakhaby_5.



Lucharemos hasta el final para esclarecer lo sucedido, defender a nuestro jugador y erradicar el racismo. #JuntsAnemAMUNT!#AllToPlayFor pic.twitter.com/Zvr9CCFyYR — Valencia CF 🦇🍊🌊 (@valenciacf) April 5, 2021

У Хуана Калы плохая репутация в Испании, но в данном случае никто, кроме Диахаби, не слышал расистского оскорбления. Футболист «Кадиса» уверяет, что ничего подобного не говорил. А если даже и сказал, как это доказать? Диахаби могло банально послышаться. Кроме того, он сам мог со злым умыслом разыграть карту расизма, чтобы устранить оппонента, с которым не поладил. Цвет кожи Хуана Калы не делает его заведомым преступником, а Муктара Диахаби — жертвой. Должно быть расследование и должен быть закон, который действует в обе стороны: необоснованное обвинение в расизме не менее тяжкое преступление, чем проявление расизма.

«Валенсия» имела в виду предполагаемые слова Хуана Калы, написав о «поражении духа футбола и спорта». Но разве не является поражением спортивного и футбольного духа тот факт, что игроки стали настолько чувствительными, что не могут продолжать игру после словесного оскорбления? Безусловно, Диахаби должен был подойти к арбитру и попросить внести в протокол слова, которые он услышал, чтобы инициировать расследование. Но что будет с футболом, если матчи будут прерываться после каждого крепкого словца? Наверное, скоро футболисты будут выходить на поле с камерами и звукозаписывающими устройствами: одни, чтобы зафиксировать потенциальные оскорбления в свой адрес, а другие — чтобы не стать жертвой голословных обвинений. К этому все идет.