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Диахаби объявил себя жертвой расизма. Футболиста «Валенсии» назвали «Negro di mierda», матч был прерван на 25 минут

вчера, 17:24
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Праведная борьба или спекуляции?

Муктара Диахаби предположительно оскорбили на расовой почве

Следствия и суда не было, пока в нашем распоряжении только версии. В матче «Кадис» — «Валенсия» команды начали бодро и обменялись голами уже к 19-й минуте: счет открыл защитник «Кадиса» Хуан Кала, который станет одним из главных действующих лиц скандальной истории, а сравнял Кевин Гамейро.

Было сыграно чуть больше получаса, когда Муктар Диахаби сошелся с упомянутым выше Хуаном Калой, после чего между футболистами завязалась словесная перепалка. Убегая на свою половину поля, защитник «Кадиса» через плечо бросал фразы своему оппоненту, и после одной из них Диахаби ускорился, стал махать руками, апеллировать ко всем вокруг, а потом догнал обидчика и между ними завязалась потасовка в районе центрального круга.

Пока шли разбирательства, Диахаби пытался что-то доказать главному арбитру Давиду Меди Хименесу, но получил только желтую карточку. Хуан Кала не был удостоен предупреждения, которое стало бы для него вторым в матче, но он и вел себя гораздо спокойнее француза. В результате партнер Диахаби по «Валенсии» Габриэль Паулиста показал партнерам дорогу в раздевалку. Игра была прервана.

Были сомнения относительно того, что футбол получит продолжение, но спустя почти 25 минут «Валенсия» вышла на поле, правда, уже без Муктара Диахаби, которого заменил Уго Гильямон. Хуан Кала остался, но и его заменили во время официального перерыва между таймами. Любопытно, что вышедший вместо него Мауро Лопес, еще один защитник, забил победный гол в ворота «Валенсии» на 88-й минуте.

Что так расстроило Диахаби?

После матча «Валенсия» попыталась дать объяснения произошедшему в «печальный для футбола день». В заявлении сказано, что Муктар Диахаби подвергся «невыносимому» расистскому оскорблению и получил желтую карточку за свой протест, после чего команда выразила поддержку своему партнеру решением покинуть поле. Клуб не настаивал на возвращении футболистов к игре, они знали о штрафных санкциях, которые им грозят, а на продолжении настоял сам Диахаби, попросивший партнеров продолжить борьбу без него. В заключении очень яркая фраза:

Да, сегодня мы проиграли, но это был не матч в нормальном смысле. И это поражение ничего не значит по сравнению с поражением духа футбола и спорта.

Свидетельства очевидцев

Каталонец Давид Меди Хименес, которому выпало судить скандальную игру, написал в протоколе матча следующее:

На 29-й минуте я прервал матч из-за конфликта между футболистами двух команд. Игрок «Валенсии» №12 Муктар Диахаби получил предупреждение за конфликт с соперником, после чего обратился ко мне и сообщил, что игрок «Кадиса» №16 Хуан Торрес Луис (он же Хуан Кала) оскорбил его на расовой почве. По словам Диахаби, Хуан Кала сказал ему: «Negro di mierda». Никто из бригады арбитров не слышал этих слов. После этого инцидента «Валенсия» покинула поле на неопределенный срок, но через несколько минут к нам подошел представитель «Валенсии» Давид Ранхель Пастор, сообщивший о том, что команда продолжит игру без №12 Муктара Диахаби. Было оговорено предоставление командам пятиминутной разминки после паузы. Игра возобновилась через 24 минуты после остановки и далее протекала в спокойном ключе.

Хосе Гайя, защитник «Валенсии»:

Диахаби сказал, что его оскорбили на расовой почве. Мы решили вернуться на поле, потому что нам пригрозили снятием трех очков и даже худшими санкциями. Муктар был не против, чтобы мы продолжили. Сам он был подавлен из-за грязного оскорбления. Мы с ним до самой смерти!

Альваро Сервера, главный тренер «Кадиса»:

Я видел то же самое, что и вы. Футболист «Валенсии» сказал, что Кала оскорбил его. Кала говорит, что он этого не делал. Я верю своему игроку. Мы не знали, как себя вести в этой ситуации, со мной такое впервые. Конечно, каждый должен нести ответственность за свои слова и поступки, но Кала несколько раз сказал мне, что не использовал расистских оскорблений. Могу только передать вам его слова.

Это безвыходная ситуация: «слово Диахаби» против «слова Калы»

Пока не будет проведено объективное расследование, нельзя никого обвинять и вешать ярлыки. «Валенсия» может поддерживать Муктара Диахаби лично и многочисленными постами в социальных сетях хоть каждый день, для этого даже поводы не нужны, однако Кала невиновен до тех пор, пока не доказано обратное. Расизм — гадкое явление, к нему действительно должна быть нулевая терпимость, но, как и в случае с любым другим преступлением, ни в коем случае нельзя допускать голословных обвинений, иначе мы перестанем различать преступников и жертв.

У Хуана Калы плохая репутация в Испании, но в данном случае никто, кроме Диахаби, не слышал расистского оскорбления. Футболист «Кадиса» уверяет, что ничего подобного не говорил. А если даже и сказал, как это доказать? Диахаби могло банально послышаться. Кроме того, он сам мог со злым умыслом разыграть карту расизма, чтобы устранить оппонента, с которым не поладил. Цвет кожи Хуана Калы не делает его заведомым преступником, а Муктара Диахаби — жертвой. Должно быть расследование и должен быть закон, который действует в обе стороны: необоснованное обвинение в расизме не менее тяжкое преступление, чем проявление расизма.

«Валенсия» имела в виду предполагаемые слова Хуана Калы, написав о «поражении духа футбола и спорта». Но разве не является поражением спортивного и футбольного духа тот факт, что игроки стали настолько чувствительными, что не могут продолжать игру после словесного оскорбления? Безусловно, Диахаби должен был подойти к арбитру и попросить внести в протокол слова, которые он услышал, чтобы инициировать расследование. Но что будет с футболом, если матчи будут прерываться после каждого крепкого словца? Наверное, скоро футболисты будут выходить на поле с камерами и звукозаписывающими устройствами: одни, чтобы зафиксировать потенциальные оскорбления в свой адрес, а другие — чтобы не стать жертвой голословных обвинений. К этому все идет.

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Все комментарии
Павел Якунин
Павел Якунин ответ Migelito (раскрыть)
сегодня в 19:54
Вот именно, что ничем. Но обидется на 90% именно рыжий. Почему? Потому что именно над рыжими народ и особенно детвора поколениями любили поприкалываться, что он не такой. Рыжий ли виноват, что у него часто комплекс на этом?
Migelito
Migelito ответ Павел Якунин (раскрыть)
сегодня в 19:34
А, простите, чем рыжий хуже черноволосого?)
Павел Якунин
Павел Якунин ответ CSKA2012 (раскрыть)
сегодня в 17:58
А скажи, почему если ты рыжему скажешь: "Эй, рыжий" - он может обидеться, а если скажешь: "Эй, черноволосый" - то вряд ли?
CSKA2012
CSKA2012
сегодня в 14:40, ред.
Этим поведением они(негры) сами себя привносят к второму сорту людей. Если я белого назову белого он скажет да я белый и горжусь этим, а они сами себя стесняются. Пускай едут в свои исторические родины и играют между собой!
arsenVS
arsenVS
сегодня в 12:31
Идиотизм какой то ! Играй как мужик , а не ной как баба ! А после игры зайди к обидчику в раздевалку и поговори. Хера сопли жевать на людях. Так и надо Валенсии что проиграли !
stromshik
stromshik
сегодня в 07:52
"Цвет кожи Хуана Калы не делает его заведомым преступником, а Муктара Диахаби — жертвой."
Практика показывает обратное. Неграм и тем, кто их защищает, верят больше. Обязательно найдут какого-нибудь эксперта - болельщика Валенсии, который сидел на последнем ряду, но всё равно прочитал по губам Хуана Калы оскорбление на расовой почве.
Павел Якунин
Павел Якунин ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
вчера в 22:45
При этом здесь в США тоже достаточно черных расистов, но вне гетто в мегаполисах они сдерживаются. Почему? Именно потому, что знают, что в случае чего получат по шапке.
Павел Якунин
Павел Якунин ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
вчера в 22:38, ред.
Вот я живу в чернокожем городе, но ко мне, славу Богу, никто не обращается: Эй белый, подойди сюда! Говорят Пол (Павел им трудно запомнить) или Сэр.
При этом на коленях ни перед кем не стоял.
Павел Якунин
Павел Якунин
вчера в 22:34
Так зачем говорить это вместе, если это никак не связано? Ты же скажешь, если ругаешься с кем-то: "Ты - идиот!", а не "Ты - белый идиот!", иначе над тобой посмеются или просто не поймут.
DEIVID_22
DEIVID_22 ответ aventure61 (раскрыть)
вчера в 22:27
Если в твой адрес скажут белое г... воспримешь нормально?
Botazubr
Botazubr
вчера в 21:59
Шоколад разбушевался.
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ Павел Якунин (раскрыть)
вчера в 21:19
"Джентельменов" смотрел?
— Он назвал меня черным 61юком. Так нельзя, это же расизм.
— Но ты черный и ты 61юк, Эрни, это факт. Прайм Тайму плевать какой ты расы.
— То что я черный, вовсе не значит, что я 61юк.
— Он не сказал, что все черные 61юки, Эрни. Он имел ввиду конкретно тебя. Одно с другим не связано.
SAFqwer
SAFqwer ответ aventure61 (раскрыть)
вчера в 20:54
Супер комментарий, чуть не лопнул от смеха... Лайк от души)))
SAFqwer
SAFqwer
вчера в 20:52
Наверное Дьяхаби что-то за собой чувствует раз так отреагировал...Может он и вправду Negro di mierda? на вору и шапка горит...
aventure61
aventure61
вчера в 20:24
какая обидчевая обезьяна попалась.задолбали уже эти негры.
dimagas2
dimagas2
вчера в 20:17
Чёрное золото Испании)))
112910415
112910415
вчера в 20:06
когда-то в обществе всё устаканится, но сейчас качели качнулись совсем уже не туда !
DEIVID_22
DEIVID_22 ответ RoArt (раскрыть)
вчера в 19:46
Ну, тогда такое же ЧГ Винисиус, Менди, Варана, Марсело. Прошлые игроки Реала, типа Макелеле, Карамбё, Робиньо, Баптиста, Роберто Карлос, оба Диара, Зе Роберто и Анелька. Да, все они ЧГ.
ХУБУЛ
ХУБУЛ
вчера в 19:39
Эххххх солнце ещё высоко а работать совсем уже не хотят.
alexgurzan
alexgurzan ответ kts99 (раскрыть)
вчера в 19:35
https://www.soccer.ru/user

Перейдите по ссылке, нажмите на аватар и выберите изображение.
Roman73
Roman73
вчера в 19:27
Вот Джахабби . Чего обижаться ? Если ты негр, то белым не обзовут, это точно !
А если ты запорол момент , или бьёшь по ногам , то -ди мьерда , чего же более ?
Афферист этот Джахабби ! подменяет, мухлюет , его послали на хрен за плохую игру а не за цвет кожи !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:26
Совсем негры распоясолись!
kts99
kts99
вчера в 19:22
Как в профиль аватар вставить??
DXTK
DXTK
вчера в 19:21
помните видео......смешное......... карпин - "ну не люблю я негров.......что хотите со мной то и делайте..... ну не люблю я их"......)))))))))
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:20
Ну пусть к себе в Африку валят
Павел Якунин
Павел Якунин ответ Бакланский рубеж (раскрыть)
вчера в 19:01
Ну, когда тебя назвали черным г...ном, наверное, не ахти приятно...
Павел Якунин
Павел Якунин
вчера в 18:51, ред.
Ну что тут скажешь, Матерацци также поступил и ничего ему не было... Но это не отменяет грязности его поступка.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ 13 RUS (раскрыть)
вчера в 18:47
Не подавай им идеи. А то так и будет.
13 RUS
13 RUS
вчера в 18:34
Скоро раком будут становиться, а не на колено
dzvinka
dzvinka
вчера в 18:30
дали заднюю, вернулись, и потом еще и матч проиграли))))
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