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Карпин прокомментировал возможное возвращение в «Спартак»

09 апреля 2021, 09:26

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал возможное возвращение в «Спартак».

«Спартак»? Нет. У меня контракт с «Ростовом» до 2024 года. Все помыслы только о нем.

Если вдруг последует предложение? Повторю: об этом никаких мыслей нет. Журналисты звонят, спрашивают — и почему-то никто не верит, что я об этом не думаю. Не знаю почему. Говорю как есть: мыслей «что делать, если позовут» нет.

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Все комментарии
shur
shur
09 апреля в 23:27
...вопрос закрыт, человек на своём месте, точка!!! А кому подвох мерещится, так
какой спартач, армеец, динамовец в душе не желает былой славы родному клубу?!
протон1
протон1
09 апреля в 18:11
«Спартак»? Нет. У меня контракт с «Ростовом» до 2024 года, но если позвонят то ......
Супервайзер
Супервайзер
09 апреля в 13:18
Что-то я не слышал, чтобы ЦСКА после ухода Ганчаренко рассматривал возможность заключения контракта со Слуцким)).
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 апреля в 13:11
Георгиевич может вернуться в спартак и команда от это только выиграет, считаю Карпина лучшим тренером в РПЛ никакие тедески и шварцы рядом не стояли другое дело, что он говорит правду в никакой спартак он не пойдёт, хотя он в душе истинный спартаковец, и не пойдёт до тех пор пока там фигурирует федун а вот когда его свергнут по каким либо причинам то Валерий Георгиевич будет готов рассмотреть любое предложение от клуба.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
09 апреля в 12:41
Ну не хочет человек ,что привязались-то ? Да и Спартаку он не нужен ,потому что ничего нового он в Спартак не привнесёт ! Если бы Ростов был на две головы выше ,чем Спартак ,тогда другое дело ! Ростов - это уровень Карпина .
Красно Синий воин
Красно Синий воин
09 апреля в 11:43
Жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина Дарья сообщила о желании ее мужа уйти на пенсию. Когда это может произойти, она не уточнила.

«Как решит, так и будет. Но, насколько я знаю, он хочет на пенсию», — сказала Карпина
Ironigor
Ironigor
09 апреля в 11:39
«Спартак»? Нет. У меня контракт с «Ростовом» до 2024 года. Все помыслы только о нём !!!
makkie
makkie
09 апреля в 11:15
«Спартак»? Нет. У меня контракт с «Ростовом» до 2024 года. Все помыслы только о нем.
___________________________

Ну и славно!
Карпина в Ростове ценят и уважают, он даёт результат - смысл срываться?
Тем более Спартак ищет иностранного тренера, скорее всего, из Испании или Германии.
Трезвый повар
Трезвый повар
09 апреля в 10:58
Видел мнение нескольких болельщиков Спартака которые против возвращения Карпина. Да он действительно и сам не захочет возвращаться
В Ростове у него всё хорошо и Валерий Георгиевич настроен на долгосрочное сотрудничество. Есть некоторые моменты которые портят впечатление, но в целом игра команды Ростов нравится
МапС
МапС
09 апреля в 10:57
Когда у Валеры появится мысль, тогда он и будет ее думать. Что пристали к человеку?
112910415
112910415
09 апреля в 10:41
аккуратный ответ , не исключает любого развития событий
Futurista
Futurista
09 апреля в 10:38
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
09 апреля в 10:35
Карпин не похож на человека, которого ударив по одной щеке подставит вторую).
ЮЗИК
ЮЗИК
09 апреля в 10:25
Дайте Валерику поработать
Аксинья
Аксинья
09 апреля в 10:25
Удивительно, но похоже что Валеру в "Спартак" уже сватали все, разумеется кроме руководства "Спартака"...
LOpp
LOpp
09 апреля в 10:21
дайте Валере спокойно поработать в Ростове
marut
marut
09 апреля в 10:13
Ну Валера конечно чудной, но далеко не глупый...
Caniggia
Caniggia
09 апреля в 10:13
Если у Федуна есть хоть какая-то гордость, то он вряд ли позовёт "сбитого лётчика" обратно в Спартак, тем самым, признав неправоту своих слов. Пожалуй, есть шанс вернуться Валере тогда, когда Федун "подарит" народных болельщикам.
particular
particular
09 апреля в 10:13
Развод на старых условиях не предполагает воссоединение при возможных новых обстоятельствах...
Остапчук 67
Остапчук 67
09 апреля в 10:10
Карпин привлекает такими слухами внимание к себе, сам же их распуская.
Он считает, что в "Спартаке" его недооценили и сильно комплексует.
Comentarios
Comentarios
09 апреля в 09:56
Зачем ему Спартак .. им друг без друга замечательно
Бубнин
Бубнин
09 апреля в 09:42
"Я подумал и оказалось, что мыслей нет."
swed27
swed27 ответ Эдмон (раскрыть)
09 апреля в 09:40
Федун и звать его не будет
Эдмон
Эдмон
09 апреля в 09:37
    beefs
    beefs
    09 апреля в 09:31
    вот так, отбрил так отбрил...
    cska1948
    cska1948
    09 апреля в 09:31
    ",..Говорю как есть: мыслей «что делать, если позовут» нет."
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    Мыслей нет потому что ещё не позвали. А вот когда позовут, то мысли "ЧТО ДЕЛАТЬ" обязательно появятся...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    09 апреля в 09:30
    А зачем ему это надо? Как только Федун уйдёт, тогда говорить можно будет, а пока исключено
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