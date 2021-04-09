Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал возможное возвращение в «Спартак».
«Спартак»? Нет. У меня контракт с «Ростовом» до 2024 года. Все помыслы только о нем.
Если вдруг последует предложение? Повторю: об этом никаких мыслей нет. Журналисты звонят, спрашивают — и почему-то никто не верит, что я об этом не думаю. Не знаю почему. Говорю как есть: мыслей «что делать, если позовут» нет.
какой спартач, армеец, динамовец в душе не желает былой славы родному клубу?!
какой спартач, армеец, динамовец в душе не желает былой славы родному клубу?!
«Как решит, так и будет. Но, насколько я знаю, он хочет на пенсию», — сказала Карпина
«Как решит, так и будет. Но, насколько я знаю, он хочет на пенсию», — сказала Карпина
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Ну и славно!
Карпина в Ростове ценят и уважают, он даёт результат - смысл срываться?
Тем более Спартак ищет иностранного тренера, скорее всего, из Испании или Германии.
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Ну и славно!
Карпина в Ростове ценят и уважают, он даёт результат - смысл срываться?
Тем более Спартак ищет иностранного тренера, скорее всего, из Испании или Германии.
В Ростове у него всё хорошо и Валерий Георгиевич настроен на долгосрочное сотрудничество. Есть некоторые моменты которые портят впечатление, но в целом игра команды Ростов нравится
В Ростове у него всё хорошо и Валерий Георгиевич настроен на долгосрочное сотрудничество. Есть некоторые моменты которые портят впечатление, но в целом игра команды Ростов нравится
Он считает, что в "Спартаке" его недооценили и сильно комплексует.
Он считает, что в "Спартаке" его недооценили и сильно комплексует.
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Мыслей нет потому что ещё не позвали. А вот когда позовут, то мысли "ЧТО ДЕЛАТЬ" обязательно появятся...
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Мыслей нет потому что ещё не позвали. А вот когда позовут, то мысли "ЧТО ДЕЛАТЬ" обязательно появятся...