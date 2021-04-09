Карпин прокомментировал возможное возвращение в «Спартак»

Главный тренер «Ростова» прокомментировал возможное возвращение в «Спартак».

«Спартак»? Нет. У меня контракт с «Ростовом» до 2024 года. Все помыслы только о нем.

Если вдруг последует предложение? Повторю: об этом никаких мыслей нет. Журналисты звонят, спрашивают — и почему-то никто не верит, что я об этом не думаю. Не знаю почему. Говорю как есть: мыслей «что делать, если позовут» нет.