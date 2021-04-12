«Барселона» — самый дорогой футбольный клуб по версии Forbes

«Барселона» возглавила рейтинг самых ценных футбольных клубов мира по версии Forbes.
В течение предыдущих 16 лет первое место в рейтинге неизменно занимал либо «Реал» (5 раз), либо «Манчестер Юнайтед» (11).
Топ-20:
1. «Барселона». Оценочная стоимость — $4,76 млрд;
2. «Реал» — $4,75 млрд;
3. «Бавария» — $4,215 млрд;
4. «Манчестер Юнайтед» — $4,2 млрд;
5. «Ливерпуль» — $4,1 млрд;
6. «Манчестер Сити» — $4 млрд;
7. «Челси» — $3,2 млрд;
8. «Арсенал» — $2,8 млрд;
9. ПСЖ — $2,5 млрд;
10. «Тоттенхэм» — $2,3 млрд;
11. «Ювентус» — $1,95 млрд;
12. «Боруссия Д» — $1,9 млрд;
13. «Атлетико» — $1 млрд;
14. «Интер» — $743 млн;
15. «Эвертон» — $658 млн;
16. «Милан» — $559 млн;
17. «Рома» — $548 млн;
18. «Вест Хэм» — $508 млн;
19. «Лестер» — $455 млн;
20. «Аякс» — $413 млн.
За 15 последних лет с ноля созданы две компании, чья стоимость далеко за сотню миллиардов по нынешним временам - Тесла и Фейсбук. Чистая прибыль Фейсбука вообще едва ли не равна его обороту. И они продолжают активно развиваться.
А чтобы купить футбольный клуб, нужно любить футбол, а не гнаться за деньгами.
За 15 последних лет с ноля созданы две компании, чья стоимость далеко за сотню миллиардов по нынешним временам - Тесла и Фейсбук. Чистая прибыль Фейсбука вообще едва ли не равна его обороту. И они продолжают активно развиваться.
А чтобы купить футбольный клуб, нужно любить футбол, а не гнаться за деньгами.