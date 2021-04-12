ГлавнаяНовости

«Барселона» — самый дорогой футбольный клуб по версии Forbes

12 апреля 2021, 21:14

«Барселона» возглавила рейтинг самых ценных футбольных клубов мира по версии Forbes.

В течение предыдущих 16 лет первое место в рейтинге неизменно занимал либо «Реал» (5 раз), либо «Манчестер Юнайтед» (11).

Топ-20:

1. «Барселона». Оценочная стоимость — $4,76 млрд;
2. «Реал» — $4,75 млрд;
3. «Бавария» — $4,215 млрд;
4. «Манчестер Юнайтед» — $4,2 млрд;
5. «Ливерпуль» — $4,1 млрд;
6. «Манчестер Сити» — $4 млрд;
7. «Челси» — $3,2 млрд;
8. «Арсенал» — $2,8 млрд;
9. ПСЖ — $2,5 млрд;
10. «Тоттенхэм» — $2,3 млрд;
11. «Ювентус» — $1,95 млрд;
12. «Боруссия Д» — $1,9 млрд;
13. «Атлетико» — $1 млрд;
14. «Интер» — $743 млн;
15. «Эвертон» — $658 млн;
16. «Милан» — $559 млн;
17. «Рома» — $548 млн;
18. «Вест Хэм» — $508 млн;
19. «Лестер» — $455 млн;
20. «Аякс» — $413 млн.

Все новости
Нагельсманн побил рекорд Моуриньо и стал самым дорогим тренером в истории. За его переход платят во второй раз
27 апреляАлександр Чистяков в блоге Футбол и деньгиКомментарии15
Клубы АПЛ получат £83 млн из-за возвращения «Норвича» и «Уотфорда» в АПЛ
26 апреля Комментарии6
«Реал» и «Барса» могли стать самыми привилегированными клубами Суперлиги
25 апреля Комментарии30
СлухиИгрокам «Локо» дали премиальные в 5-кратном размере за 2:0 со «Спартаком»
24 апреля Комментарии45
СлухиКлубы, покинувшие Суперлигу, должны оплатить штраф в размере 150 млн евро
23 апреля Комментарии47
«Спасители футбола» хотят больше зарабатывать. Хотя достаточно всего лишь меньше тратить
22 апреляАлександр Чистяков в блоге Футбол и деньгиКомментарии16
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
abramjan
abramjan ответ Усы Пескова (раскрыть)
13 апреля в 20:37
    Legend 6
    Legend 6 ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
    13 апреля в 18:53
      Усы Пескова
      Усы Пескова ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
      13 апреля в 18:26
        Усы Пескова
        Усы Пескова ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
        13 апреля в 18:14
        К счастью, я знаю о чём я говорю. Додумывать за другими нет смысла. Не хочешь верить - твоё дело! Но я тебе просто быстро набросал информацию про удаления.
        Монсано тот, кто часто пресует Барсу на поле.
        И не зря его назначили в самый горячий отрезок чемпионата, на самый важный матч.
        Legend 6
        Legend 6 ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
        13 апреля в 11:30
        Ага) особенно когда пень не поставил судья
        Усы Пескова
        Усы Пескова ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
        13 апреля в 11:17
        Тяжёлый случай - это когда ты отрицаешь очевидный беспредел. Этот же судья удалял Месси в матче с Бильбао, Ленгле, Суареса, Неймара. И его поставили на матч в последний момент, он заменил Матео Лаоса.
        Случайность? Подсунули судью, который по традиции пресует Барселону.
        Чего непонятного? Тянут за уши Мадрид - это факт!
        Ozabot
        Ozabot
        13 апреля в 09:46
        Это активы + контракты + стадион + школы + аудитория в соцсетях. Долги, как я понимаю, в эти цифры не включаются.
        NOVA
        NOVA
        13 апреля в 08:36
          Усы Пескова
          Усы Пескова ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
          13 апреля в 07:08
          Ты сам ответил на свой вопрос. Засудил - получил пакет от Переса!
          Legend 6
          Legend 6 ответ Усы Пескова (раскрыть)
          13 апреля в 06:33
          Если к лету не пройдёт, то точно она...
          Legend 6
          Legend 6 ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
          13 апреля в 06:32
          Прежде чем задавать такие вопросы, нужно матч посмотреть
          dimagas2
          dimagas2 ответ Bom Bom (раскрыть)
          13 апреля в 00:21
          У них новый стадион много приносит дохода.
          Усы Пескова
          Усы Пескова ответ Сторонний наблюдатель_1 (комментарий удален) (раскрыть)
          13 апреля в 00:00
          Неужели вы думаете, что 11 место Ювентуса связано с падением в серию Би?)) Или это произошло после перехода игрока с ориентацией Би )))
          Усы Пескова
          Усы Пескова ответ abramjan (раскрыть)
          12 апреля в 23:56
          Лучше честно быть вторыми, чем купленным первым!
          Столичных клубов везде тянут за уши. Так везде!
          Усы Пескова
          Усы Пескова ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
          12 апреля в 23:54
          Одно дело, что говорят болельщики Барселоны, а другое дело - это когда судья уходит с пакетом подарков от Переса с гербом Реала. С такими ручными судьями даже с Барселоной играть намного проще.
          Усы Пескова
          Усы Пескова ответ Legend 6 (раскрыть)
          12 апреля в 23:52
          Может шизофрения?
          Бубнин
          Бубнин
          12 апреля в 23:19
          Рейтинг сумм, которые готовы предложить различные клубы за переход Дзюбы.
          Brooklyn888
          Brooklyn888 ответ dimagas2 (раскрыть)
          12 апреля в 23:15
          👍😂😂
          eleven LC
          eleven LC ответ Legend 6 (раскрыть)
          12 апреля в 23:14
          Рад за тебя
          Как пройдёт не забудь сообщить
          Держи вкурсе
          Brooklyn888
          Brooklyn888
          12 апреля в 23:14
          Все очень грамотно скрывают доходы.
          Van Vanovich
          Van Vanovich ответ minai (раскрыть)
          12 апреля в 22:27
          )) по отмыву народных денег??))
          minai
          minai
          12 апреля в 22:23
          Это всё враньё. Первый - Зенит. А нет его в списке потому, что со счёта сбились, и никак не могут посчитать его активы.
          Еноты за Арсенал
          Еноты за Арсенал ответ Qatar Airways (раскрыть)
          12 апреля в 22:05
          TSLA создана, да, но нужно учесть, что там огромные субсидии - по 7500 долларов на произведенную машину они получают от правительства (реально им дают эко-кредиты, и они их продают). Без них они бы давно разорились, да и плюс они подняли многие десятки миллиардов долларов на размытиях акций только из-за безумия народа насчет Маска.

          По факту они ничего прибыльного еще не сделали, продают сильно убыточные машины и все.
          Anton Hohlov
          Anton Hohlov
          12 апреля в 22:02
          Милан по дешевке, налетай разбирай!
          Legend 6
          Legend 6 ответ eleven LC (раскрыть)
          12 апреля в 22:00
          Это обострение весеннее, скоро пройдёт.
          Тео Джонс
          Тео Джонс ответ Rex04 (комментарий удален) (раскрыть)
          12 апреля в 21:57, ред.
          Так 150 млн. $ в 2003 году и сейчас это как небо и земля, если рассчитать точную инфляцию думаю сейчас это не менее 1-1.5 млрд $, так что не особо он и наварился, учитывая его расходы за все это время на команду.
          Qatar Airways
          Qatar Airways
          12 апреля в 21:56
          Я так понимаю, сюда полный комплект, включая долги клубов. Возможному будущему владельцу придётся их закрывать. Но в целом цифры интересные, показывающие насколько спорт далёк от прибыльности бизнеса.
          За 15 последних лет с ноля созданы две компании, чья стоимость далеко за сотню миллиардов по нынешним временам - Тесла и Фейсбук. Чистая прибыль Фейсбука вообще едва ли не равна его обороту. И они продолжают активно развиваться.
          А чтобы купить футбольный клуб, нужно любить футбол, а не гнаться за деньгами.
          Тео Джонс
          Тео Джонс
          12 апреля в 21:53
          Большой % этой стоимости дает наличие Месси в команде, как только он уйдет, стоимость упадет на пару строчек как минимум.
          eleven LC
          eleven LC
          12 апреля в 21:44
          С зарсплаты куплю себе Барселону и расформирую нафиг!
          abramjan
          abramjan
          12 апреля в 21:43
          Хотя бы по этому показателю Барселона первая ...пусть порадуется так как по футбольным вечно вторая)
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100