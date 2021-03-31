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«Зенит» заплатил агентам более 8 млн евро в 2020 году

31 марта 2021, 21:29

РФС опубликовал данные о суммах, которые российские клубы выплатили посредникам в 2020 году.

Полный список выглядит так:

1. «Зенит» – 8 057 796 евро;

2. «Локомотив» – 500 390 180,47 рублей;

3. «Рубин» – 4 616 848 евро;

4. «Спартак» – 390 000 долларов, 4 176 166 евро;

5. «Динамо» – 4 225 413 евро, 8 000 000 рублей;

6. ЦСКА – 3 035 561,93 евро;

7. «Ростов» – 1 159 227,16 евро;

8. «Краснодар» – 23 604 360,86 рублей, 722 500 евро, 153 500 долларов;

9. «Ахмат» – 430 686 евро;

10. «Оренбург» – 325 000 евро;

11. «Крылья Советов» – 157 000 евро;

12. «Торпедо» – 2 488 560 рублей;

13. «Кубань» – 13 430,3 евро.

Единственный клуб РПЛ, который не предоставил сведения о суммах, выплаченных посредникам, – это «Тамбов». В ФНЛ таких сведений не сообщили «Алания», «Велес», «Волгарь», «Акрон» и «Чертаново», в ПФЛ – «Махачкала», «Звезда», «Волна».

На очередном заседании Комиссии по работе с посредниками будет рассмотрен вопрос о применении санкций в отношении указанных футбольных клубов.

Недавно мы рассказывали о бюджетах клубов РПЛ.

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Все комментарии
drive45
drive45
01 апреля в 08:00
Вот вам пускай не точный но отчет, средства не малые а отдача от клубов на Европейской арене, можно сказать смешная. Спросить и ответить не у кого и некому. Значит кого то это все устраивает. Самый массовый и зрелищный вид спорта показывает пример. Пора что то делать и менять.
112910415
112910415
01 апреля в 06:33
костлявая рука нищеты не держит агентов за горло !
ermak6848
ermak6848
31 марта в 22:34
как бы пристроиться на шабашку
чемпионство с душком
чемпионство с душком
31 марта в 22:26
Странно в этом списке видеть Кубань.
Gahi
Gahi
31 марта в 22:23
Интересно сколько получили посредники от трансфера Алексея Сутормина за два раза по 50 тысяч рублей, Оренбург - Рубин - Зенит, при рыночной стоимости игрока на тот момент 3,5 млн евро. Вот здесь нужно было проверять, принципиальность проявлять и санкции применять, за уклонения от налогов. Всё должно быть прозрачно и понятно и за недостоверную информацию тоже должны нести ответственность кто её подаёт.
Little Caprice
Little Caprice
31 марта в 22:01
В Кубани явно что-то нечисто. Это даже не фнл, куда там столько на агентов.
particular
particular
31 марта в 21:49
Посредники для наших игроков - это не необходимость, а статус...
Трезвый повар
Трезвый повар
31 марта в 21:46
У Ростова восьмой бюджет в РПЛ и седьмое место по тратам на агентов. Это нормально
d_fincher
d_fincher
31 марта в 21:40
Можно смело умножать зенитовские выплаты на два.
Futurista
Futurista ответ волгодон 2 (раскрыть)
31 марта в 21:37
Треть этих агентов в 90-х на "стрелках" училась...
True Story
True Story
31 марта в 21:36
Это только официальные цифры. Реальные же выплаты в разы больше
волгодон 2
волгодон 2
31 марта в 21:33
Да уж,недурно. В далеких 90-х надо было на агента в институт поступать.
oFANATo
oFANATo
31 марта в 21:32, ред.
Не свои не жалко....газовая труба все оплатит.
Futurista
Futurista
31 марта в 21:31
Краснодар держит накопления в трех корзинах)...финансовая грамотность...респект...
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