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«Ювентусу» нужно 100 млн евро, чтобы исправить финансовое положение

09 апреля 2021, 15:03

Il Corriere di Torino утверждает, что «Ювентусу» летом нужно заработать 100 млн евро, чтобы исправить тяжелое финансовое положение клуба.

Напомним, что за первые шесть месяцев сезона-2020/21 туринский клуб понес убытки в размере 113,7 млн ​​евро.

Теперь «Юве» необходимо заработать на продажах игроков около 100 млн евро.

Недавно ходили слухи, что «Манчестер Юнайтед» хотел приобрести полузащитника Деяна Кулусевски, однако туринцы отказали манкунианцам.

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Усы Пескова
Усы Пескова ответ beefs (раскрыть)
13 апреля в 00:03
Он только в кредит даёт 😀
Van Vanovich
Van Vanovich
09 апреля в 21:34
и Юве тоже не тянет Зарплату Роналду... Как и Барса...
juvenale
juvenale ответ allemz (раскрыть)
09 апреля в 18:34
а кому он нужен)))никто не будет платить 37 летнему игроку 30 млн да и за трансфер никто не заплатит
juvenale
juvenale
09 апреля в 18:33
Роналду нужно сливать
Bom Bom
Bom Bom
09 апреля в 16:47
Пришло время Паратичи и Недведу врубать мозги
allemz
allemz ответ Qatar Airways (раскрыть)
09 апреля в 16:27, ред.
- 8-800-555-35-35
- Проще позвонить,
- Чем Роналду продавать!
Qatar Airways
Qatar Airways
09 апреля в 15:27, ред.
Вот, каждый же знает, что в такой ситуации нужно делать.

allemz
allemz
09 апреля в 15:09
Зачем молодых топчиков продавать, вокруг которых якобы и будут строить новый Ювентус. Можно того же Роналду продать за 29 лямов, там еще и зарплатная ведомость на 100 лямов разгрузится. Португалец думаю, еще годик или два поиграет в Европе, где-нибудь в Реале или ПСЖ.
beefs
beefs
09 апреля в 15:07
так займите у Рона...
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