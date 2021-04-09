«Ювентусу» нужно 100 млн евро, чтобы исправить финансовое положение

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09 апреля 2021, 15:03

Il Corriere di Torino утверждает, что «Ювентусу» летом нужно заработать 100 млн евро, чтобы исправить тяжелое финансовое положение клуба.

Напомним, что за первые шесть месяцев сезона-2020/21 туринский клуб понес убытки в размере 113,7 млн ​​евро.

Теперь «Юве» необходимо заработать на продажах игроков около 100 млн евро.

Недавно ходили слухи, что «Манчестер Юнайтед» хотел приобрести полузащитника Деяна Кулусевски, однако туринцы отказали манкунианцам.