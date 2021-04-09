«Ювентусу» нужно 100 млн евро, чтобы исправить финансовое положение

Il Corriere di Torino утверждает, что «Ювентусу» летом нужно заработать 100 млн евро, чтобы исправить тяжелое финансовое положение клуба.
Напомним, что за первые шесть месяцев сезона-2020/21 туринский клуб понес убытки в размере 113,7 млн евро.
Теперь «Юве» необходимо заработать на продажах игроков около 100 млн евро.
Недавно ходили слухи, что «Манчестер Юнайтед» хотел приобрести полузащитника Деяна Кулусевски, однако туринцы отказали манкунианцам.
- Проще позвонить,
- Чем Роналду продавать!
https://www.youtube.com/watch?v=UYrSGpETMbE
- Проще позвонить,
- Чем Роналду продавать!