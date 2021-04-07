Банкротство ФИФА. Убытки – миллиард долларов, но есть секрет

1617807624

вчера, 18:00

Контора Инфантино повторяет ошибки конторы Блаттера.

В ФИФА якобы большой кризис, потери – миллиард долларов

За 2019-й год убытки ФИФА до уплаты налогов составили 280 миллионов долларов. В прошлом году из-за коронавируса потеряли 794 миллиона. Суммарно всего за два года убытки составили 1 миллиард 74 миллиона. С учетом налогов – намного больше.

Это информация из официального отчета ФИФА . Не скрывают, что дела идут плохо. И объясняют причину. Например, в 2019-м году продали телевизионные права за 342 миллиона долларов. А в прошлом, когда отборочные матчи ЧМ -22 не состоялись, получили всего 1.7 млн.

Маркетинговые права тоже стали хуже продаваться, сокращение в два раза. ФИФА последние два года выручали создатели футбольного одноименного симулятора – им продают лицензии. За четыре года до 2018-го получили от киберспорта около 600 млн долларов.

В 2019-м и 2020-м получали по 159 миллионов. Также в ФИФА понимают, что 2021-й тоже будет убыточным. По прогнозу расходы превысят доходы на 518 млн долларов. За три года уйдут в минус на полтора миллиарда, с учетом налогов – на все два.

Но есть один загвоздка – один 2022-й позволит отыграться. ФИФА планирует заработать около 4.7 миллиардов. Поскольку в России подняли 5.5 миллиардов, поставив рекорд (только для хозяев турнир убыточный, для организаторов — наоборот), то сумма реальна.

В итоге за четырехлетку 2019-2022 заработают 6.44 миллиардов, потратят 6.34, а разница составит 100 миллионов чистой прибыли:

Предлагают закрыть глаза на проблемы хозяев ЧМ -2022

ФИФА не стала кристально чистой после смены власти и судебных вердиктов главным чиновникам администрации Блаттера за создание ОПГ . После Германии, которую тоже обвиняли в подкупе ФИФА , чемпионат мира получали ЮАР (73 место в рейтинге принятия коррупции), Бразилия (105 место) и Россия (138 место).

В Катаре коррупции нет – 19-е в рейтинге между Японией и Великобританией. Не будет протестов о разворовывании средств. Но причина недовольства хозяевами иная – диктатура, отсутствие свободных СМИ , отсутствие элементарных прав, невозможность высказаться, если видишь беззаконие.

Зато Катар идеально подошел чиновникам ФИФА . Можно требовать деньги за сам факт сотрудничества. У маленькой страны много средств, которые эмир готов потратить на подготовку к первому в истории зимнему чемпионату мира. Строят целые города в пустыне.

Но плевать на интересы клубов и фанатов. Плевать на сломанные графики подготовки спортсменов и их будущие травмы. Плевать на смерти рабочих – до этого пока есть дело только норвежцам и немцам. Остальные сделали вид, что ничего не происходит, играют дальше.

ФИФА терпит непредвиденные убытки и будет хвататься за мундиаль словно за спасительную соломинку. В планах организации только чисто на ЧМ -22, без учета продажи телевизионных или маркетинговых прав, заработать 1.65 миллиарда долларов. Но это неполная цена человеческих жизней.

Не видим реакции международных спонсоров ФИФА

Без победы Катара Блаттер до сих пор был бы президентом ФИФА . Но американцы затаили обиду после скандального поражения и отомстили строго по букве закона. А теперь не футболисты, а федерации должны высказываться о правах человека.

Семь тысяч трупов – как результат войны, за продолжение которой могут болеть только люди с моральными отклонениями. Многие не понимают, увидев огромное число, что это официальные данные по гражданам всего 4 стран. И многие не знают, что в Катаре коренного населения лишь 15 %.

Страна настолько богатая из-за нефти, что катарцы не хотят работать. Не пойдут убирать, строить, торговать, на рынке труда приезжие. Катар полицейских для охраны правопорядка для ЧМ -2022 наймет из Европы, на днях заключили новые контракты.

В стране расплодились трудовые агенты – им приезжие платят за право устроиться на работу. Но позже «рабовладельца» заменить нельзя. Что там творится – не хочется представлять. Изначально плохой идеей было проводить турнир в такой стране.

Но окружение Блаттера обожало взятки. Как и Саркози. Именно президент Франции, которого недавно осудили на 3 года за коррупцию, убедил Платини, что надо голосовать за Катар. А потом Мишелю случайно капнули на счет деньги ФИФА . Просто совпало.

Были мелкие взятки для чиновников из Карибского региона — по 40 тысяч долларов, были большие – до 1.5 млн. Истории разбирают в судах, но их жадность дорого обошлась футбольному миру. Но генеральные спонсоры ФИФА молчат, переноса турнира, скорее всего, не будет.

Даже отказ от VAR в отборе к ЧМ объясняют убытками

Коронавирус будут использовать как вечный аргумент. «Без ЧМ в Катаре ФИФА не выживет. Вот вам расчеты, вот долги – 1.5 миллиарда долларов к концу года». При этом забывают о секрете – у Инфатино есть резервный фонд.

О нем скромно умалчивают, хотя хвастались, что после турнира в России накопили 2.74 миллиардов долларов. Не стоит прибедняться, финансовые показатели двух лет с пандемией исправят уже к концу 2022-го года.

О запасе денег молчат, но португальцам после скандала в Белграде заявили, что VAR нет в европейском отборе, поскольку якобы на систему на Мальте или в Сан-Марино нет денег. Но ведь на кону десятки миллионов долларов для сборной, что попадет на ЧМ -22.

Та же команда России может пострадать после гола из офсайда. И не только она. Так что это решение больше похоже на саботаж. УЕФА за участие в Лиге Наций платит достаточно, чтобы карликовые сборные давно установили VAR .

Из ФИФА перечислили каждой федерации по 500 тысяч долларов, а «Краснодар» внедрил повторы на новом большом стадионе примерно за 240 тысяч. И в УЕФА тоже могли помочь. Только одной из федераций они через оффшоры перевели 338 млн евро, хватит на VAR для Гибралтара.

Видим классическую манипуляцию – нашли оговорку о пандемии. А о зарплатах чиновников в ФИФА предпочитают не распространятся. Но деньги у них буквально ваши – играете в футбольные симуляторы, смотрите футбольную рекламу и трансляции матчей.

Только Инфантино получил в кризисном 2020-м году 2.1 млн долларов, а еще 1 миллион в качестве бонуса. Генсеку ФИФА Самуре выдали 1.7 миллиона долларов. Точно нет денег на VAR на стадионе в Гибралтаре? Чиновники ФИФА не жалеют себе денег.

Хорошо устроились, ответственности – ноль, доходы – 6.44 миллиарда за четыре года. На прошлом отрезке заработали 6.42 миллиарда. В ФИФА ничего не производят, продают воздух – чужую футбольную популярность. А еще сочиняют отговорки в стиле «нет денег на VAR в Сан-Марино, поэтому не включим систему в Белграде».