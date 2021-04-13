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200 ультрас ПСЖ поддержат команду у стадиона во время матча с «Баварией»

13 апреля 2021, 11:12
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Сообщается, что 200 ультрас ПСЖ поддержат команду сегодня во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Болельщики парижского клуба соберутся около стадиона с фейерверками и петардами, чтобы поддержать свой любимый клуб. Напомним, что во Франции до сих пор действуют ограничения на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.

В первом четвертьфинальном матче победу одержал ПСЖ со счетом 3:2.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
13 апреля в 11:45
ультрас псж, звучит как старожилы Антарктики))) ахахахах
когда вылупились эти ультрас? 10 лет назад с покупкой шейхом клуба?)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 апреля в 11:33
Это радует...
Василий 50
Василий 50
13 апреля в 11:32
Все французы трусливые.
beefs
beefs
13 апреля в 11:15
опять ожидается бардак...
Ironigor
Ironigor
13 апреля в 11:14
Сегодня будет Битва !!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 11:14
Настоящие фаны ПСЖ!
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