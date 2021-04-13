200 ультрас ПСЖ поддержат команду у стадиона во время матча с «Баварией»

Сообщается, что 200 ультрас ПСЖ поддержат команду сегодня во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».
Болельщики парижского клуба соберутся около стадиона с фейерверками и петардами, чтобы поддержать свой любимый клуб. Напомним, что во Франции до сих пор действуют ограничения на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.
В первом четвертьфинальном матче победу одержал ПСЖ со счетом 3:2.
когда вылупились эти ультрас? 10 лет назад с покупкой шейхом клуба?)))
когда вылупились эти ультрас? 10 лет назад с покупкой шейхом клуба?)))