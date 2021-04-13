200 ультрас ПСЖ поддержат команду у стадиона во время матча с «Баварией»

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13 апреля 2021, 11:12

Сообщается, что 200 ультрас ПСЖ поддержат команду сегодня во время матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

Болельщики парижского клуба соберутся около стадиона с фейерверками и петардами, чтобы поддержать свой любимый клуб. Напомним, что во Франции до сих пор действуют ограничения на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.