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«Локомотив» реализовал все билеты на матч со «Спартаком»

09 апреля 2021, 11:38
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что клуб реализовал все билеты на матч 25-го тура РПЛ со «Спартаком».

Встреча состоится 11 апреля.

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Все комментарии
Палыч82
Палыч82 ответ Супервайзер (раскрыть)
09 апреля в 19:33
Похоже, вы последние несколько лет не следите за матчами Спартака в Черкизово,)
stanichnik
stanichnik
09 апреля в 14:27
Давно пора, всё равно, как показывает практика, соблюдение социальной дистанции в местах общественного скопления, включая стадионы носит формальный характер, поэтому нет смысла сокращать продажу билетов на футбольные матчи.
Супервайзер
Супервайзер
09 апреля в 13:20
Еще бы! Как всегда, больше половины будет в КБ шарфах.)
ermak6848
ermak6848
09 апреля в 13:12
Сижу в раздумье....
Кому отдать в этом матче Предпочтение..!?
drug01
drug01
09 апреля в 12:01
Будет Битва за три очка
112910415
112910415
09 апреля в 11:53
иначе и быть не могло :
матч важный, матч интересный !
sv_1969
sv_1969
09 апреля в 11:41
Это не мудрено
Ironigor
Ironigor
09 апреля в 11:41, ред.
Будет Битва !!! Будет Кураж !!! Будет самый яркий лучший матч !!!
stavr74
stavr74
09 апреля в 11:40
это хорошо , что реализовал все БИЛЕТЫ
главное , что бы не реализовал все свои голевые моменты в матче!!!!!!!!!!!!!
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