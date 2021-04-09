«Локомотив» реализовал все билеты на матч со «Спартаком»

Пресс-служба «Локомотива» сообщает, что клуб реализовал все билеты на матч 25-го тура РПЛ со «Спартаком».
Встреча состоится 11 апреля.
Все билеты на #ЛокоСпартак проданы! 🔥— «Локомотив» (@fclokomotiv) April 9, 2021
До встречи на стадионе, красно-зелёные! Вперёд, «Локо»! 🚂💪🏻 pic.twitter.com/q6i5NgOukr
Кому отдать в этом матче Предпочтение..!?
Кому отдать в этом матче Предпочтение..!?
матч важный, матч интересный !
матч важный, матч интересный !
главное , что бы не реализовал все свои голевые моменты в матче!!!!!!!!!!!!!
главное , что бы не реализовал все свои голевые моменты в матче!!!!!!!!!!!!!