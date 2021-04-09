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Евро-2020 пройдёт со зрителями

09 апреля 2021, 19:40

УЕФА сообщил, что Евро-2020 пройдёт со зрителями на трибунах.

8 стран уже подтвердили, что фанаты будут допущены на стадионы. В Будапеште трибуны можно будет заполнить на 100%, в Санкт-Петербурге и Баку — на 50%, в Копенгагене, Амстердаме и Глазго — на 25-33%, а в Лондоне — на 25%.

Рим, Бильбао, Дублин и Мюнхен должны предоставить информацию о заполняемости трибун до 19 апреля.

Евро-2020 пройдёт со зрителями

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Futurista
Futurista ответ Майне Кляйне (комментарий удален) (раскрыть)
09 апреля в 20:34, ред.
Да...жаль результаты матчей неизвестны)...зашли бы ставочки...
Leha-ha50
Leha-ha50
09 апреля в 20:11
Даже подумать не мог, что венгры такие смелые.
RR117
RR117
09 апреля в 19:57
Блин, вот ранньше ,как то было нееважно, есть зрители или нет.

Но за год их отсутствия на стадионах, начинаешь понимать, как без них хреново.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
09 апреля в 19:53
Мадьярам коронавирус по барабану.
dimagas2
dimagas2
09 апреля в 19:48
Евро 2020 в 2021 году)))
sv_1969
sv_1969
09 апреля в 19:47
Это хорошо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
09 апреля в 19:42
Ну это классно,чё!
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