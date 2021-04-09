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09 апреля 2021, 19:40

УЕФА сообщил, что Евро-2020 пройдёт со зрителями на трибунах.

8 стран уже подтвердили, что фанаты будут допущены на стадионы. В Будапеште трибуны можно будет заполнить на 100%, в Санкт-Петербурге и Баку — на 50%, в Копенгагене, Амстердаме и Глазго — на 25-33%, а в Лондоне — на 25%.

Рим, Бильбао, Дублин и Мюнхен должны предоставить информацию о заполняемости трибун до 19 апреля.