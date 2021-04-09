УЕФА сообщил, что Евро-2020 пройдёт со зрителями на трибунах.
8 стран уже подтвердили, что фанаты будут допущены на стадионы. В Будапеште трибуны можно будет заполнить на 100%, в Санкт-Петербурге и Баку — на 50%, в Копенгагене, Амстердаме и Глазго — на 25-33%, а в Лондоне — на 25%.
Рим, Бильбао, Дублин и Мюнхен должны предоставить информацию о заполняемости трибун до 19 апреля.
Но за год их отсутствия на стадионах, начинаешь понимать, как без них хреново.
Но за год их отсутствия на стадионах, начинаешь понимать, как без них хреново.