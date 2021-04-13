Сенников: «Николич тактически переиграл Тедеско»

Экс-защитник «Локомотива» прокомментировал победу бывшего клуба над «Спартаком» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ .

«Локомотив» играл стабильно и организованно. Они соблюдали все установки тренера, использовали ошибки «Спартака» и заслуженно победили. «Спартак» уже какую игру пропускает, надо, наверное, было обратить внимание на моменты, когда у них освобождаются зоны, когда они допускают ошибки в обороне. Но они забивали до этого тоже постоянно, а в этом матче «Локо» не дал ничего сделать. Плюс Гильерме был на высоте в нескольких эпизодах. Удаление [Айртона], конечно, тоже повлияло, во втором тайме была чисто игра на результат.

Я думаю, можно сказать, что Николич выиграл тренерскую дуэль у Тедеско. Он тактически переиграл его. До этого такая игра была с ЦСКА , «Локомотив» тоже выиграл и был силён. Ну и нужно отметить индивидуальное мастерство игроков. Всё-таки исполнительский уровень у таких футболистов, как Крыховяк, Смолов, на высоте. В обороне игрой хорошо руководит Чорлука, на воротах Гильерме. В каждой линии есть свой дядька, который ведёт партнеров по команде за собой.

У «Локомотива» сейчас очень хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов. Главное не останавливаться. И календарь очень хороший, осталось два серьёзных матча: против «Зенита» и «Динамо». Во всех остальных матчах с такой игрой «Локомотив» точно должен брать три очка.