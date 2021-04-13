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Сенников: «Николич тактически переиграл Тедеско»

13 апреля 2021, 07:55
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал победу бывшего клуба над «Спартаком» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ.

«Локомотив» играл стабильно и организованно. Они соблюдали все установки тренера, использовали ошибки «Спартака» и заслуженно победили. «Спартак» уже какую игру пропускает, надо, наверное, было обратить внимание на моменты, когда у них освобождаются зоны, когда они допускают ошибки в обороне. Но они забивали до этого тоже постоянно, а в этом матче «Локо» не дал ничего сделать. Плюс Гильерме был на высоте в нескольких эпизодах. Удаление [Айртона], конечно, тоже повлияло, во втором тайме была чисто игра на результат.

Я думаю, можно сказать, что Николич выиграл тренерскую дуэль у Тедеско. Он тактически переиграл его. До этого такая игра была с ЦСКА, «Локомотив» тоже выиграл и был силён. Ну и нужно отметить индивидуальное мастерство игроков. Всё-таки исполнительский уровень у таких футболистов, как Крыховяк, Смолов, на высоте. В обороне игрой хорошо руководит Чорлука, на воротах Гильерме. В каждой линии есть свой дядька, который ведёт партнеров по команде за собой.

У «Локомотива» сейчас очень хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов. Главное не останавливаться. И календарь очень хороший, осталось два серьёзных матча: против «Зенита» и «Динамо». Во всех остальных матчах с такой игрой «Локомотив» точно должен брать три очка.

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Все комментарии
Struhan
Struhan
13 апреля в 11:15
где же тактически то? У Спартака было море моментов для взятия ворот. А игру решили контратаки. Спартак играл вдохновенно и не заслужил по игре поражения. Кто смотрел игру, тот со мной я думаю согласится. На такой Спартак приятно смотреть. Жаль реализация подвела, так что я думаю, что результат игры мог быть и другим, если бы не феерил Гильерме в воротах Локо. Ах да и воля случая. Айртона удаление тоже сыграло свою роль. Игру этот эпизод поломал по своему. Вот тебе и футбол, состоящий из эпизодов.
makkie
makkie
13 апреля в 11:11
Ну вот, а боссы Локо спят и видят, как бы сменить Николича)
Союзник противников
Союзник противников
13 апреля в 10:17
Не только тактически,но и теоретически и практически.А Тедеска пусть и в следующем туре работает на свой "сценический образ",а команда-на ТТД.С таким же итоговым результатом.Ну нравится спартачам рассматривать гипотезы из разряда "вот если бы...",что тут поделаешь???
112910415
112910415
13 апреля в 10:06
все, все звёзды сошлись
VAN ARM
VAN ARM ответ Эдмон (раскрыть)
13 апреля в 10:00
скоро опять заявят о снятии с чемпа)))
VAN ARM
VAN ARM
13 апреля в 10:00
пока что у него получается удивлять. )))))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 09:10
Просто у Локо все звёзды сошлись!
Эдмон
Эдмон
13 апреля в 08:38
Спартак уже корону одел и увидел свет в конце тоннеля,а оказался это поезд
ermak6848
ermak6848
13 апреля в 08:34
Сравнение такое ни к месту от Димы Сенникова ..
25процентный клоун
25процентный клоун
13 апреля в 08:24
Тедеско проиграл сам себе, выпустив Соболева и Маслова. Нужен был Кутепов и ещё один игрок в центр
mihaluch
mihaluch
13 апреля в 08:07
Тренеры тут не при чём.
ОПС
ОПС
13 апреля в 07:58
Так уж получилось.
STVA 1
STVA 1
13 апреля в 07:57, ред.
Простая победа без тренерских изысков
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