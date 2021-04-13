Пономарёв: «Пока что при Оличе у ЦСКА были посредственные соперники»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился впечатлениями от игры армейцев в матче 25-го тура РПЛ против «Ротора» (2:0).

Я не понял, неужели нельзя убыстрить игру? Очень долго ковырялись. 45 минут с таким соперником они занимаются тягомотиной! Нужно решить вопрос буквально за 10-15 минут, а потом занимайтесь, чем хотите, играйте в своё удовольствие. А так – очень всё медленно. Медленный пас, медленно передвигались по полю – первый тайм я имею в виду, мышление тоже задерживалось. Такую команду нужно обыгрывать на одном классе. А в чём заключается класс? В быстроте передвижений, в быстроте игрового мышления, в технике, естественно.

Во втором тайме Олич оживил немножко игру, побыстрее стали двигаться – и уже более-менее что-то начало вырисовываться. Ну а так, наверное, не смогли настроиться на такую посредственную команду – уж очень слабый «Ротор». Контрольная игра у нас будет в Сочи. Вот как сыграем с «Сочи», так дальше и пойдём. Если с «Сочи» хотя бы сыграем вничью – там очень приличная оборона, мне нравится, как ребята играют, интересно и нестандартно – тогда уже можно будет сказать, что мы будем в двойке, в тройке или в пятёрке.

Олич только принял команду, как он дальше будет действовать в критические моменты, когда тяжело – кто его знает. Потому что соперники посредственные пока у нас были. И «Арсенал» на Кубок, и вот сейчас «Ротор». «Сочи» – вот контрольная встреча у нас, будем считать.

Пока чего-то нового в игре не видно. Как мы играли при Гончаренко, так и продолжаем такую же игру. Наверное, что-то у Олича в загашнике есть – всё-таки он прошёл хорошую европейскую школу, с хорошими тренерами поработал, с хорошими игроками общался. Наверное, что-то у него интересное есть. Посмотрим. Но убыстрять игру надо обязательно.

Можно ли кого-то сегодня выделить? Даже Влашич не блистал. Средний уровень у команды, я бы сказал – на четвёрочку с минусом они тянут, или на три с плюсом. Класс в игре не чувствуется. Даже выделить никого не могу.