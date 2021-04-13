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Пономарёв: «Пока что при Оличе у ЦСКА были посредственные соперники»

13 апреля 2021, 06:40
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился впечатлениями от игры армейцев в матче 25-го тура РПЛ против «Ротора» (2:0).

Я не понял, неужели нельзя убыстрить игру? Очень долго ковырялись. 45 минут с таким соперником они занимаются тягомотиной! Нужно решить вопрос буквально за 10-15 минут, а потом занимайтесь, чем хотите, играйте в своё удовольствие. А так – очень всё медленно. Медленный пас, медленно передвигались по полю – первый тайм я имею в виду, мышление тоже задерживалось. Такую команду нужно обыгрывать на одном классе. А в чём заключается класс? В быстроте передвижений, в быстроте игрового мышления, в технике, естественно.

Во втором тайме Олич оживил немножко игру, побыстрее стали двигаться – и уже более-менее что-то начало вырисовываться. Ну а так, наверное, не смогли настроиться на такую посредственную команду – уж очень слабый «Ротор». Контрольная игра у нас будет в Сочи. Вот как сыграем с «Сочи», так дальше и пойдём. Если с «Сочи» хотя бы сыграем вничью – там очень приличная оборона, мне нравится, как ребята играют, интересно и нестандартно – тогда уже можно будет сказать, что мы будем в двойке, в тройке или в пятёрке.

Олич только принял команду, как он дальше будет действовать в критические моменты, когда тяжело – кто его знает. Потому что соперники посредственные пока у нас были. И «Арсенал» на Кубок, и вот сейчас «Ротор». «Сочи» – вот контрольная встреча у нас, будем считать.

Пока чего-то нового в игре не видно. Как мы играли при Гончаренко, так и продолжаем такую же игру. Наверное, что-то у Олича в загашнике есть – всё-таки он прошёл хорошую европейскую школу, с хорошими тренерами поработал, с хорошими игроками общался. Наверное, что-то у него интересное есть. Посмотрим. Но убыстрять игру надо обязательно.

Можно ли кого-то сегодня выделить? Даже Влашич не блистал. Средний уровень у команды, я бы сказал – на четвёрочку с минусом они тянут, или на три с плюсом. Класс в игре не чувствуется. Даже выделить никого не могу.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Майне Кляйне (комментарий удален) (раскрыть)
13 апреля в 11:40
)) так то лучше глянул бы стату чем писать чудеса, у Понсе и Бакаева Игорь в любимчиках))
oFANATo
oFANATo
13 апреля в 11:21
То же заметил что армейцы не форсировали события
Может силы берегли в свете тяжелого графика
игры и в чемпионате и кубке
Ну Оличу виднее на какой темп игры настраивать команду
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Майне Кляйне (комментарий удален) (раскрыть)
13 апреля в 11:13
Из этих трех потеря только Айртон, так что не переживай, вам с этого только хуже будет. Выйдет Кутепов и Понсе с Бакаевым
makkie
makkie
13 апреля в 11:13
Нужно решить вопрос буквально за 10-15 минут, а потом занимайтесь, чем хотите, играйте в своё удовольствие.
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Погодите-ка, а Червиченко критикует Тедеско за "тактику блицкрига".
Кто профан в футболе: Пономарев или Червиченко?)))
Сдается мне, что жирный в пролёте!
Leha-ha50
Leha-ha50
13 апреля в 11:12
Пономарев - это армейский Рейнгольд. Неисправимый пессимист.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
13 апреля в 10:52
Скоро только сказка сказывается. Ломать игру сейчас нельзя, черевато потерями очков. Дайте Ивице время.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Майне Кляйне (комментарий удален) (раскрыть)
13 апреля в 10:49
Это по большим праздникам, а у армейцев они не скоро
Союзник противников
Союзник противников
13 апреля в 10:30
А как иначе должна заиграть команда,которую четыре года натаскивали на контроль мяча ради контроля? Которую отучали от великолепных пасов через всё поле,от Магнуссона к Фернандесу? В центре которой Ваня Обляков(вчера ошибавшийся привычно часто) и Ахметов(снова привычно словивший горчичник)?Это вытравлять надо долго и трудно.А пока перепасы между защитой(поперечно-задовая игра),дающей возможность сопернику подготовить защитные порядки,пасы в недодачу и в ноги,два -три касания при обработке мяча.Так что Олич проявляет понятную предусмотрительность,не запуская авантюрный стиль игры с ходу,чреватый потерей последних связей в командной игре.Со "Спартаком" бодренько сыграть можно(да и то,не уверен,что сейчас они способны дать необходимую командную скорость),при этом героически влететь мячей на пять.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 апреля в 10:18
Владимир прав, три игры в качестве репетиций а теперь наступает пора серьёзных испытаний.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
13 апреля в 10:15
Скоро будут игры посерьёзней,всё и увидим!
ermak6848
ermak6848
13 апреля в 09:38
Ещё только дела принял - рано спрашивать...
25процентный клоун
25процентный клоун
13 апреля в 08:28
Олича пока что Гинер кормит с руки продуктами из супермаркета. Но скоро им придётся отведать сырого мяса, и врядли оно им будет по зубам
112910415
112910415
13 апреля в 07:45
всё важное впереди
ДАША Д
ДАША Д
13 апреля в 07:33
Тут новому тренеру повезло.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
13 апреля в 06:57
Не любят они Олича.
ОПС
ОПС
13 апреля в 06:54
Сильные соперники выявят все слабости. Посмотрим.
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