Лукас Васкес выбыл до конца сезона из-за травмы

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес получил травму в матче 30-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (3:1).
Как сообщается, у футболиста диагностировано растяжение задней крестообразной связки колена. На восстановление Васкесу понадобится около полутора месяцев. Игроку не потребуется операция, однако он уже не выйдет на поле в нынешнем сезоне.
Кроме того, травму в матче с «Барселоной» получил полузащитник мадридского клуба Федерико Вальверде. Повреждение уругвайца оказалось несерьёзным, однако он может пропустить ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».
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Здоровья!