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Лукас Васкес выбыл до конца сезона из-за травмы

11 апреля 2021, 15:47

Полузащитник «Реала» Лукас Васкес получил травму в матче 30-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (3:1).

Как сообщается, у футболиста диагностировано растяжение задней крестообразной связки колена. На восстановление Васкесу понадобится около полутора месяцев. Игроку не потребуется операция, однако он уже не выйдет на поле в нынешнем сезоне.

Кроме того, травму в матче с «Барселоной» получил полузащитник мадридского клуба Федерико Вальверде. Повреждение уругвайца оказалось несерьёзным, однако он может пропустить ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

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Все комментарии
NOVA
NOVA
12 апреля в 08:26
    Hamman
    Hamman
    11 апреля в 17:15
    Жаль. Васкес на данном этапе незаменим. Да и Вальверде хорошую форму набрал. Обе травмы серьезно ослабят команду.
    Здоровья!
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    11 апреля в 16:37
    Но победа есть победа ,большие шансы теперь на чемпионство ,удачиМадриду вперёд к победам !!
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    11 апреля в 16:36
    Каждое Класико обходится слишком дорого.
    Belgie2020
    Belgie2020
    11 апреля в 15:49
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