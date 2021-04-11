Лукас Васкес выбыл до конца сезона из-за травмы

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11 апреля 2021, 15:47

Полузащитник «Реала» получил травму в матче 30-го тура Ла Лиги против «Барселоны» (3:1).

Как сообщается, у футболиста диагностировано растяжение задней крестообразной связки колена. На восстановление Васкесу понадобится около полутора месяцев. Игроку не потребуется операция, однако он уже не выйдет на поле в нынешнем сезоне.

Кроме того, травму в матче с «Барселоной» получил полузащитник мадридского клуба . Повреждение уругвайца оказалось несерьёзным, однако он может пропустить ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».