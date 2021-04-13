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Акинфеев побил рекорд Игнашевича

13 апреля 2021, 20:15

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд по сыгранным минутам в чемпионатах России.

На данный момент в активе футболиста уже 42 870 минут. По этому показателю Акинфеев обошел экс-игрока ЦСКА Сергея Игнашевича (42 848).

Недавно Акинфеев был признан лучшим игроком ЦСКА в феврале-марте

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Все комментарии
SHMEL258
SHMEL258 ответ Сп62 (раскрыть)
13 апреля в 22:29
Правильно, у вас ведь некому. Даже Юрий Валентиныч не дотянет до таких показателей.
Сп62
Сп62
13 апреля в 22:07
В советские времена рекорды ставили также доярки, шахтёры, животноводы и др. Теперь таковых нет. Значит будем смотреть на Игоря.
VAN ARM
VAN ARM
13 апреля в 21:39
это только радует)) но до буфона далеко))
Великолепный
Великолепный
13 апреля в 21:32
Игорек рекордсмен!!!
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 апреля в 21:07
Такими темпами скоро побьет...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Futurista (раскрыть)
13 апреля в 21:06
А что, он уже побил? Или только на подходе?
Союзник противников
Союзник противников
13 апреля в 20:56
Перестаньте злить великих из далёкого прошлого и нынешних гегемонов.Они нервничают...
Брулин
Брулин
13 апреля в 20:43
Кто бы что не говорил про Игоря,но он уже легенда российского футбола,вы это поймете когда он завершит карьеру
Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 апреля в 20:39
Самое высшее достижение это когда побил рекорд по установленным рекордам)...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 апреля в 20:31, ред.
Впечатление, что для легенды-43 спецом ищут рекорды, любые. Как для Рона голы забитые и мячи Золотые. И если бы не получилось побить по минутам, посчитали бы по секундам. Или по количеству дней (часов/ минут) в команде, с учётом сборов и тренировок.
Но для чего нужны такие незначительные рекорды - мне лично не понятно. Обычно считают количество матчей в чемпионате, а там 90 минут ты сыграл или 5, без разницы.
И потом, неужели с первых же его игр кто-то скрупулёзно подсчитывал, сколько же сыграл Игорь ,а сколько Серёга. Ну, может ,статистика знает всё. Возможно...
drug01
drug01
13 апреля в 20:24
Молодец Игорь. Так держать!
Сп62
Сп62
13 апреля в 20:24
Рекорды пусть бьёт, лишь бы не самого Игнашевича.
ДАША Д
ДАША Д
13 апреля в 20:18
Можно просто: Акинфеев побил...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 апреля в 20:16
Пока только по минутам...
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