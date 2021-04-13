Акинфеев побил рекорд Игнашевича

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев установил рекорд по сыгранным минутам в чемпионатах России.
На данный момент в активе футболиста уже 42 870 минут. По этому показателю Акинфеев обошел экс-игрока ЦСКА Сергея Игнашевича (42 848).
Недавно Акинфеев был признан лучшим игроком ЦСКА в феврале-марте
Но для чего нужны такие незначительные рекорды - мне лично не понятно. Обычно считают количество матчей в чемпионате, а там 90 минут ты сыграл или 5, без разницы.
И потом, неужели с первых же его игр кто-то скрупулёзно подсчитывал, сколько же сыграл Игорь ,а сколько Серёга. Ну, может ,статистика знает всё. Возможно...
Но для чего нужны такие незначительные рекорды - мне лично не понятно. Обычно считают количество матчей в чемпионате, а там 90 минут ты сыграл или 5, без разницы.
И потом, неужели с первых же его игр кто-то скрупулёзно подсчитывал, сколько же сыграл Игорь ,а сколько Серёга. Ну, может ,статистика знает всё. Возможно...