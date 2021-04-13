Акинфеев побил рекорд Игнашевича

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13 апреля 2021, 20:15

Вратарь ЦСКА установил рекорд по сыгранным минутам в чемпионатах России.

На данный момент в активе футболиста уже 42 870 минут. По этому показателю Акинфеев обошел экс-игрока ЦСКА (42 848).