Малиновский в матче с «Фиорентиной» отметился редким достижением в Серии А

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12 апреля 2021, 00:05

Полузащитник «Аталанты» оформил две голевые передачи в матче Серии А с «Фиорентиной» (3:2).

Украинский хавбек сделал два ассиста и в прошлом матче чемпионата — с «Удинезе» (3:2).

Таким образом, Малиновский стал первым в этом сезоне игроком в Серии А, сделавшим две и более голевые передачи в двух играх подряд. В последний раз это удавалось Андреа Ладзари в 2013 году.

Игрок не из Италии в последний раз сделал два ассиста в двух матчах подряд в 2007 году – это был Луиш Фигу, выступавший за «Интер».