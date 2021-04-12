Малиновский в матче с «Фиорентиной» отметился редким достижением в Серии А

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский оформил две голевые передачи в матче Серии А с «Фиорентиной» (3:2).
Украинский хавбек сделал два ассиста и в прошлом матче чемпионата — с «Удинезе» (3:2).
Таким образом, Малиновский стал первым в этом сезоне игроком в Серии А, сделавшим две и более голевые передачи в двух играх подряд. В последний раз это удавалось Андреа Ладзари в 2013 году.
Игрок не из Италии в последний раз сделал два ассиста в двух матчах подряд в 2007 году – это был Луиш Фигу, выступавший за «Интер».
Аталанта могла забить с десяток голов, но жадность некоторых игроков, а также реализация не дали возможность спокойно доиграть матч.
Всем здоровья.
Аталанта могла забить с десяток голов, но жадность некоторых игроков, а также реализация не дали возможность спокойно доиграть матч.
Всем здоровья.