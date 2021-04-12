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Малиновский в матче с «Фиорентиной» отметился редким достижением в Серии А

12 апреля 2021, 00:05
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)2 : 3Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский оформил две голевые передачи в матче Серии А с «Фиорентиной» (3:2).

Украинский хавбек сделал два ассиста и в прошлом матче чемпионата — с «Удинезе» (3:2).

Таким образом, Малиновский стал первым в этом сезоне игроком в Серии А, сделавшим две и более голевые передачи в двух играх подряд. В последний раз это удавалось Андреа Ладзари в 2013 году.

Игрок не из Италии в последний раз сделал два ассиста в двух матчах подряд в 2007 году – это был Луиш Фигу, выступавший за «Интер».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
12 апреля в 18:57
Руслан и в прошлом году мощно заканчивал сезон. Сейчас статистика за последние 3-матча 1-гол 5- асистов. Надеюсь к Евро он будет в лучших своих кондициях.
dzvinka
dzvinka
12 апреля в 11:56
круто, Малиновский все лучше и лучше играет, адаптировался к системе Гасперини
Василий 50
Василий 50
12 апреля в 08:04
А грамоту получил?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
12 апреля в 08:03
Тоже мне достижение.
SHMEL
SHMEL
12 апреля в 07:51
Вот с кого пример нужно брать Миранчуку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 апреля в 07:36
На то он и футбол...
112910415
112910415
12 апреля в 07:00
работает, старается, не выключается !
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
12 апреля в 06:56
Статистам нехрена делать.
VAN ARM
VAN ARM
12 апреля в 06:44
не плохо получилось в этот раз)))
RR117
RR117
12 апреля в 06:19
Ну давно известно, что из всего постсоветского пространства, самые техничные и лучшие футболисты это украинцы.
Есть конечно и среди русских они, как Аршавин, но это просто капля в море и редкое исключение.
STVA 1
STVA 1
12 апреля в 06:18
Классный результат
beefs
beefs
12 апреля в 01:51
Поздравляем с очередным рекордом...
ARMENIAN
ARMENIAN
12 апреля в 00:31
Красавчик! 💙💛
Leha-ha50
Leha-ha50
12 апреля в 00:20
Руслан сыграл неплохо. Не скажу , что феерил. Очень много раз просто передерживал мяч, заигрывался, бил из положений в моментах , которые к этому не располагали. Аталанта создала очень много моментов. Несмотря на дубль, тот же Сапата запорол 6-7 моментов. Реализация оставляет желать лучшего. Отсюда и нервная концовка получилась.
Аталанта могла забить с десяток голов, но жадность некоторых игроков, а также реализация не дали возможность спокойно доиграть матч.
Всем здоровья.
Тео Джонс
Тео Джонс
12 апреля в 00:09
Топарь
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
12 апреля в 00:09
2 голевые,это достойно!
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