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Неймар — лучший игрок матча «Пари Сен-Жермен» — «Бавария»

14 апреля 2021, 01:01
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар признан лучшим футболистом ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).

Выступление бразильца оценил технический наблюдатель УЕФА, экс-игрок сборной Франции Патрик Виейра.

Вся опасность ПСЖ в атаке исходила от индивидуального таланта Неймара. Он был особенно опасен в каждой ситуации один на один.

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Все комментарии
Иван Тасминский
Иван Тасминский
14 апреля в 03:27
За великолепную реализацию очевидно.
саша 218
саша 218 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
14 апреля в 02:42
адекват
beefs
beefs
14 апреля в 02:08
Неймар запорол все убойные моменты...
David Young
David Young ответ ExtraGelious (раскрыть)
14 апреля в 01:10
Здравствуйте.

"вы написали чушь" - эта часть вашего комментария является оскорбительной по отношению к собеседнику.

Вопрос закрыт.
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 01:05
Штанга , перекладина и не однго гола !!! Лучший непоподало в цель !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
14 апреля в 01:04
Хорошо играл. Но не забил.
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