Неймар — лучший игрок матча «Пари Сен-Жермен» — «Бавария»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар признан лучшим футболистом ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).
Выступление бразильца оценил технический наблюдатель УЕФА, экс-игрок сборной Франции Патрик Виейра.
Вся опасность ПСЖ в атаке исходила от индивидуального таланта Неймара. Он был особенно опасен в каждой ситуации один на один.
"вы написали чушь" - эта часть вашего комментария является оскорбительной по отношению к собеседнику.
Вопрос закрыт.
"вы написали чушь" - эта часть вашего комментария является оскорбительной по отношению к собеседнику.
Вопрос закрыт.