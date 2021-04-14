Неймар — лучший игрок матча «Пари Сен-Жермен» — «Бавария»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар признан лучшим футболистом ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов против «Баварии» (0:1).

Выступление бразильца оценил технический наблюдатель УЕФА , экс-игрок сборной Франции Патрик Виейра.