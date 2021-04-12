Эджуке — лучший игрок матча ЦСКА — «Ротор»

Форвард ЦСКА Чидера Эджуке признан лучшим игроком матча 25-го тура РПЛ с «Ротором».
Нигериец провел на поле 88 минут и забил гол.
Чидера Эджуке признан лучшим игроком матча #ЦСКАРотор 🏆— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 12, 2021
⠀#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/tA7tdnOlmo
он понравился и игрой в защите и в нападении. Парень прогрессирует и это++++++.
он понравился и игрой в защите и в нападении. Парень прогрессирует и это++++++.
Заслужил награду лучшего игрока матча.
Заслужил награду лучшего игрока матча.