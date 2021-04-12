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Эджуке — лучший игрок матча ЦСКА — «Ротор»

12 апреля 2021, 21:41
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)РоторМатч завершен

Форвард ЦСКА Чидера Эджуке признан лучшим игроком матча 25-го тура РПЛ с «Ротором».

Нигериец провел на поле 88 минут и забил гол.

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Союзник противников
Союзник противников
13 апреля в 00:19
ОН один устраивает футбольный спектакль,на фоне достаточно унылой и предсказуемой игры ЦСКА,не могущего преодолеть того,что ему вдолбил Ханчарэнка.Поэтому ошибки ему можно простить.
Ironigor
Ironigor
12 апреля в 23:33
Ну сегодня всадник без головы отличился !!! Дай то бог, чтобы начал прогрессировать !!! Удачи Эджуке !!!
VeniaminS
VeniaminS
12 апреля в 23:30
Шустрый малый,но иногда слишком много обводки.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
12 апреля в 22:04
Сегодня он лучший и не по тому, что корявый гол забил ( пусть корявый, но результативный) ,
он понравился и игрой в защите и в нападении. Парень прогрессирует и это++++++.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
12 апреля в 21:58
Эджуке сегодня был просто неудержим. Чидера заметно прибавил с момента появления у нас, может помимо своей фирменной обводки и пас отдать и по мячу приложиться.
oFANATo
oFANATo
12 апреля в 21:56
Молодец Чидера
Заслужил награду лучшего игрока матча.
25процентный клоун
25процентный клоун
12 апреля в 21:53
До семидесятой минуты у Ротора был один удар в сторону ворот, такого спектакля не ожидал
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
12 апреля в 21:49
Парнишка потихоньку осваивается. Конечно дриблер он отличный. и пасы стал отдавать, пока удара поставленного нет, но пожалуй лучший трансфер ЦСКА из последних.
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