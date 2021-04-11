Смолов признан лучшим игроком матча «Локомотив» — «Спартак»

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11 апреля 2021, 21:21

«Локомотив» на своём поле обыграл «Спартак» (0:2) в матче 25-го тура чемпионата России.

Лучшим игроком встречи был признан форвард «железнодорожников» . 31-летний нападающий провел на поле 78 минут, забил гол и отдал результативную передачу.

В турнирной таблице «Спартак» (47 очков) идет на втором месте, «Локомотив» (46) — третий.