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Смолов признан лучшим игроком матча «Локомотив» — «Спартак»

11 апреля 2021, 21:21
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Локомотив» на своём поле обыграл «Спартак» (0:2) в матче 25-го тура чемпионата России.

Лучшим игроком встречи был признан форвард «железнодорожников» Фёдор Смолов. 31-летний нападающий провел на поле 78 минут, забил гол и отдал результативную передачу.

В турнирной таблице «Спартак» (47 очков) идет на втором месте, «Локомотив» (46) — третий.

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sir_Alex
sir_Alex ответ Альфамен (комментарий удален) (раскрыть)
12 апреля в 09:54
Вторая (или третья) спортивная молодость?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
12 апреля в 01:38
Обломал такую клевую картинку - анонс. Ожидание и суровая реальность:
Палыч82
Палыч82
11 апреля в 22:55
Федя, отдай приз Гиле!
minai
minai
11 апреля в 22:21
Вот те и полено !
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ makkie (раскрыть)
11 апреля в 21:55
Ну если бы не было забитых мячей, то дали бы Гиле приз, а так всегда предпочтение игрокам атаки...
makkie
makkie
11 апреля в 21:33
Смолов конечно круто сыграл в первом тайме.
Но лучшим был Гильерме, однозначно! Если бы не он, Локо вообще мог проиграть )))
drug01
drug01
11 апреля в 21:32
Прошла пора брать в сборную
25процентный клоун
25процентный клоун
11 апреля в 21:23
Странно, но лучшим был Жиго
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