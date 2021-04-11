Смолов признан лучшим игроком матча «Локомотив» — «Спартак»

«Локомотив» на своём поле обыграл «Спартак» (0:2) в матче 25-го тура чемпионата России.
Лучшим игроком встречи был признан форвард «железнодорожников» Фёдор Смолов. 31-летний нападающий провел на поле 78 минут, забил гол и отдал результативную передачу.
В турнирной таблице «Спартак» (47 очков) идет на втором месте, «Локомотив» (46) — третий.
Но лучшим был Гильерме, однозначно! Если бы не он, Локо вообще мог проиграть )))
Но лучшим был Гильерме, однозначно! Если бы не он, Локо вообще мог проиграть )))