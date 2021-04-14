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Оливейра: «Мы превосходили „Челси“ во многих эпизодах, но это футбол»

14 апреля 2021, 07:56
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и вылет своей команды из турнира по сумме двух встреч.

Это разочаровывающий, грустный результат, но таков футбол. Мы должны гордиться тем, как выступили в Лиге чемпионов. Даже в этом поединке с «Челси» было много эпизодов, где мы превосходили соперника.

«Челси» хотел снизить темп игры и нашу интенсивность. Если бы мы вели в два гола, думаю, делали бы то же самое. К сожалению, мы забили ближе к концу встречи. Нашей целью было как можно скорее забить первый гол. Но, к сожалению, мы не смогли этого сделать.

Мы были наказаны за два момента потери концентрации, но это часть футбола. Это были командные, а не индивидуальные ошибки. Лига чемпионов окончена, теперь мы сосредоточимся на чемпионате, это наша главная цель.

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Все комментарии
112910415
112910415
14 апреля в 09:20
досада понятна и естественна
Маха
Маха
14 апреля в 09:12
Уровень мастерства ниже, поэтому ничего не получилось. Даже агрессивность с симуляциями не помогла. Челси был хладнокровен и не поддавался провокациям.
mihaluch
mihaluch
14 апреля в 08:19
Каждый играет так на то что способен.
drug01
drug01
14 апреля в 08:17
Счёт по игре
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 апреля в 08:13
Челси играл по счёту!
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