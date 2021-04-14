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Президент ПСЖ: «Неймару и Мбаппе нет смысла покидать команду»

14 апреля 2021, 05:35
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи после победы парижан в двухматчевом противостоянии с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов ответил на вопрос о будущем двух главных звёзд ПСЖ Неймара и Килиана Мбаппе.

Мы много инвестировали в клуб, чтобы выиграть Лигу чемпионов и все возможные трофеи.

У Неймара и Килиана нет поводов для ухода. У нас действительно есть всё необходимое, чтобы выиграть все турниры.

Нам нужно продолжать в том же духе, потому что Лига чемпионов ещё не завершена. Нужно работать каждый день. Мы верим в успех, его секрет заключается в работе. Но и детали тоже имеют значение.

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Все комментарии
swed27
swed27
14 апреля в 08:44
Наверное лучший тандем в истории клуба
SHMEL
SHMEL
14 апреля в 07:44
Вместе в ПСЖ они неплохо смотрятся.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
14 апреля в 05:51
Мбаппе есть смысл.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
14 апреля в 05:43
Мбаппе точно есть смысл.
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