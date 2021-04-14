Президент ПСЖ: «Неймару и Мбаппе нет смысла покидать команду»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи после победы парижан в двухматчевом противостоянии с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов ответил на вопрос о будущем двух главных звёзд ПСЖ Неймара и .

Мы много инвестировали в клуб, чтобы выиграть Лигу чемпионов и все возможные трофеи.

У Неймара и Килиана нет поводов для ухода. У нас действительно есть всё необходимое, чтобы выиграть все турниры.

Нам нужно продолжать в том же духе, потому что Лига чемпионов ещё не завершена. Нужно работать каждый день. Мы верим в успех, его секрет заключается в работе. Но и детали тоже имеют значение.