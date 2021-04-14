Кимпембе: «ПСЖ повзрослел. Мы взяли себя в руки»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснель Кимпембе прокомментировал поражение от «Баварии» (0:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и выход своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.
Много радости и эмоций. Это был сложный матч. Мы проиграли, но команда отлично выступила сегодня. Я очень горжусь. Хоть мы и проиграли, всё было очень позитивно.
ПСЖ повзрослел. Клуб не перестаёт прогрессировать с каждым днём, год за годом. Мы взяли себя в руки. Сегодня на поле была война, и нам удалось её выиграть.