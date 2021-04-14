Кимпембе: «ПСЖ повзрослел. Мы взяли себя в руки»

Защитник «Пари Сен-Жермен» прокомментировал поражение от «Баварии» (0:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и выход своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

Много радости и эмоций. Это был сложный матч. Мы проиграли, но команда отлично выступила сегодня. Я очень горжусь. Хоть мы и проиграли, всё было очень позитивно.