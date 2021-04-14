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Кимпембе: «ПСЖ повзрослел. Мы взяли себя в руки»

14 апреля 2021, 07:24
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Защитник «Пари Сен-Жермен» Преснель Кимпембе прокомментировал поражение от «Баварии» (0:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и выход своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

Много радости и эмоций. Это был сложный матч. Мы проиграли, но команда отлично выступила сегодня. Я очень горжусь. Хоть мы и проиграли, всё было очень позитивно.

ПСЖ повзрослел. Клуб не перестаёт прогрессировать с каждым днём, год за годом. Мы взяли себя в руки. Сегодня на поле была война, и нам удалось её выиграть.

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Все комментарии
feris1
feris1
14 апреля в 08:49, ред.
Лягушатники могли исход противостояния решать ещё в первом тайме реализуй свои моменты Неймар и Мбаппе.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 апреля в 07:50
Отлично все будет...
Mangur
Mangur
14 апреля в 07:35
Псж отсиделся в обороне
swed27
swed27
14 апреля в 07:33
Пора и повзрослеть
STVA 1
STVA 1
14 апреля в 07:30
Один гол Баварии и никакие руки не помогли бы
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