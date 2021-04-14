Пулишич: «„Челси“ нельзя было паниковать, и мы справились с этим»

Полузащитник «Челси» прокомментировал поражение от «Порту» (0:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и выход своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

Мы знали, что соперники собираются оказать серьёзное давление на нас. Они уступали в два мяча, и мы знали, что они будут летать на поле, нам ни в коем случае нельзя было паниковать. И я не думаю, что мы поддались панике. Мы надёжно оборонялись и не дали им создать явных моментов. Они забили потрясающий гол, но в целом мы довольны тем, как сыграли.

Мы верим в себя, у нас отличная команда и уверенная группа парней. Мы с нетерпением ждём полуфинала, какой бы жребий нам ни достался. Мы постараемся выйти на поле и победить.