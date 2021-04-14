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Пулишич: «„Челси“ нельзя было паниковать, и мы справились с этим»

14 апреля 2021, 07:01
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич прокомментировал поражение от «Порту» (0:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов и выход своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

Мы знали, что соперники собираются оказать серьёзное давление на нас. Они уступали в два мяча, и мы знали, что они будут летать на поле, нам ни в коем случае нельзя было паниковать. И я не думаю, что мы поддались панике. Мы надёжно оборонялись и не дали им создать явных моментов. Они забили потрясающий гол, но в целом мы довольны тем, как сыграли.

Мы верим в себя, у нас отличная команда и уверенная группа парней. Мы с нетерпением ждём полуфинала, какой бы жребий нам ни достался. Мы постараемся выйти на поле и победить.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 09:51
Всё нормально!!!
ДСА
ДСА
14 апреля в 07:54
Поражение сродни победе.
Эдмон
Эдмон
14 апреля в 07:47
кое как отыграли и ладно
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
14 апреля в 07:42
Челси тихой сапой движется к своей цели.
beefs
beefs
14 апреля в 07:18
Удачи и хорошей игры в полуфинале...
ОПС
ОПС
14 апреля в 07:07
Получается, что хорошо и красиво проиграли.
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