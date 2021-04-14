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Ди Мария: «Мы очень много работали, чтобы достичь этого результата»

14 апреля 2021, 06:31
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Вингер «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария после поражения от «Баварии» (0:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов прокомментировал выход своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

Мы здорово выступили и перепробовали много вещей на поле. Мы обыграли лучшую команду прошлого сезона и вышли в полуфинал. Думаю, мы все это заслужили.

Мы очень много работали на тренировках, чтобы достичь этого результата. Это значимый момент для клуба. Будем надеяться, что сможем пройти дальше. Мы заслужили выход в полуфинал.

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нечитайло
нечитайло
14 апреля в 07:32
Надо мечтать о финале
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 апреля в 06:44
Теперь можно и похвалиться, даже продув у себя дома...
ДСА
ДСА
14 апреля в 06:32
Спасибо следует сказать Мбаппе.
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