Ди Мария: «Мы очень много работали, чтобы достичь этого результата»

Вингер «Пари Сен-Жермен» после поражения от «Баварии» (0:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов прокомментировал выход своей команды в следующий раунд турнира по сумме двух встреч.

Мы здорово выступили и перепробовали много вещей на поле. Мы обыграли лучшую команду прошлого сезона и вышли в полуфинал. Думаю, мы все это заслужили.

Мы очень много работали на тренировках, чтобы достичь этого результата. Это значимый момент для клуба. Будем надеяться, что сможем пройти дальше. Мы заслужили выход в полуфинал.