В Сеть попало фото домашней формы «Барселоны» на следующий сезон

В Сеть попал дизайн новой домашней формы «Барселоны» на следующий сезон.
Окончательный дизайн домашней формы «Барсы» может быть другим, в частности, может отличаться воротник, манжеты рукавов и другие детали, они еще не до конца проработаны.
Ранее в Сети появилось фото домашней формы «Арсенала» на следующий сезон.
кстати вот этот ракутен мне вообще не нравить, смотрю на майки у них не гранатовый цвет, а красный, даже малиновый какой то, а с сочетанием такого синего все это напоминает цвета цска............ да и вообще ужасный дизайн, то шахматы какие-то, то полоски косонарезаные.)))))) даже эта "новая" 4 цвета присутствует..........
PS я за стандартные вертикальные полоски и сине-гранатовый цвет,
кстати вот этот ракутен мне вообще не нравить, смотрю на майки у них не гранатовый цвет, а красный, даже малиновый какой то, а с сочетанием такого синего все это напоминает цвета цска............ да и вообще ужасный дизайн, то шахматы какие-то, то полоски косонарезаные.)))))) даже эта "новая" 4 цвета присутствует..........
PS я за стандартные вертикальные полоски и сине-гранатовый цвет,