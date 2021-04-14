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В Сеть попало фото домашней формы «Барселоны» на следующий сезон

14 апреля 2021, 13:17

В Сеть попал дизайн новой домашней формы «Барселоны» на следующий сезон.

Окончательный дизайн домашней формы «Барсы» может быть другим, в частности, может отличаться воротник, манжеты рукавов и другие детали, они еще не до конца проработаны.

В Сеть попало фото домашней формы «Барселоны» на следующий сезон

Ранее в Сети появилось фото домашней формы «Арсенала» на следующий сезон.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
15 апреля в 13:58
Самая хорошая форма была в сезоне 2010/2011. А эта очень так себе.
Naim Nabiev 1
Naim Nabiev 1
15 апреля в 09:27
значит в китае они уже продаются
DXTK
DXTK ответ Baggio R. (раскрыть)
14 апреля в 14:42
пришел новый президент предложил новый вариант)))))))

кстати вот этот ракутен мне вообще не нравить, смотрю на майки у них не гранатовый цвет, а красный, даже малиновый какой то, а с сочетанием такого синего все это напоминает цвета цска............ да и вообще ужасный дизайн, то шахматы какие-то, то полоски косонарезаные.)))))) даже эта "новая" 4 цвета присутствует..........

PS я за стандартные вертикальные полоски и сине-гранатовый цвет,
DXTK
DXTK
14 апреля в 14:31, ред.
а ничего что у Барселоны теперь 4 цвета - Гранатовый, синий, темно-синий и серый или белый....... хорошо хоть ромбиков квадратиков или кружков не будет.......

PS от этих полос в глазах рябит.))))
Baggio R.
Baggio R.
14 апреля в 14:19
Не так давно писали же, что будет такая
Real Madrid-C
Real Madrid-C
14 апреля в 14:08
Какая разница в какой форме вылетать в лч
mihaluch
mihaluch
14 апреля в 13:48
Не форма делает команду.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
14 апреля в 13:32
Оригинально. Так что плюсую. А так, похожа на матрас тоже.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
14 апреля в 13:28
Ээм... нет, верните старую!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 апреля в 13:25
Мрачная какаято форма!
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