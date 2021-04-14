В Сеть попало фото домашней формы «Барселоны» на следующий сезон

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14 апреля 2021, 13:17

В Сеть попал дизайн новой домашней формы «Барселоны» на следующий сезон.

Окончательный дизайн домашней формы «Барсы» может быть другим, в частности, может отличаться воротник, манжеты рукавов и другие детали, они еще не до конца проработаны.

Ранее в Сети появилось фото домашней формы «Арсенала» на следующий сезон.