«Как Пyтин, пьющий водку в меховой шапке». FourFourTwo — о логотипе ЦСКА

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27 марта 2021, 13:50

Портал FourFourTwo.com опубликовал рейтинг 100 лучших клубных логотипов в истории футбола.

На первом месте оказался логотип немецкого клуба «Мюнхен-1860». Из российских клубов в рейтинг попал ЦСКА — 32-е место.

«Настолько же pyccкий, как Пyтин, пьющий водку в меховой шапке», – говорится в характеристике логотипа «армейцев».

Итоговый топ-10:

1. «Мюнхен-1860» (Германия)

2. «Абердин» (Шотландия)

3. «Милан» (Италия)

4. «Аякс» (Голландия)

5. «Аль-Ахли» (Египет)

6. «Арсенал» (Англия), версия 1936-1949 годов

7. «Бари» (Италия), версия 2011-2013 годов

8. «Рома» (Италия)

9. «Аталанта» (Италия)

10. «Атланта Юнайтед» ( США )

Увидеть полный список можно здесь.