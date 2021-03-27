«Как Пyтин, пьющий водку в меховой шапке». FourFourTwo — о логотипе ЦСКА

Портал FourFourTwo.com опубликовал рейтинг 100 лучших клубных логотипов в истории футбола.
На первом месте оказался логотип немецкого клуба «Мюнхен-1860». Из российских клубов в рейтинг попал ЦСКА — 32-е место.
«Настолько же pyccкий, как Пyтин, пьющий водку в меховой шапке», – говорится в характеристике логотипа «армейцев».
Итоговый топ-10:
1. «Мюнхен-1860» (Германия)
2. «Абердин» (Шотландия)
3. «Милан» (Италия)
4. «Аякс» (Голландия)
5. «Аль-Ахли» (Египет)
6. «Арсенал» (Англия), версия 1936-1949 годов
7. «Бари» (Италия), версия 2011-2013 годов
8. «Рома» (Италия)
9. «Аталанта» (Италия)
10. «Атланта Юнайтед» (США)
Увидеть полный список можно здесь.
Отметим, что в 2016 году FourFourTwo поставил эмблему ЦСКА на 8-е место.