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«Как Пyтин, пьющий водку в меховой шапке». FourFourTwo — о логотипе ЦСКА

27 марта 2021, 13:50

Портал FourFourTwo.com опубликовал рейтинг 100 лучших клубных логотипов в истории футбола.

На первом месте оказался логотип немецкого клуба «Мюнхен-1860». Из российских клубов в рейтинг попал ЦСКА — 32-е место.

«Настолько же pyccкий, как Пyтин, пьющий водку в меховой шапке», – говорится в характеристике логотипа «армейцев».

Итоговый топ-10:

1. «Мюнхен-1860» (Германия)

2. «Абердин» (Шотландия)

3. «Милан» (Италия)

4. «Аякс» (Голландия)

5. «Аль-Ахли» (Египет)

6. «Арсенал» (Англия), версия 1936-1949 годов

7. «Бари» (Италия), версия 2011-2013 годов

8. «Рома» (Италия)

9. «Аталанта» (Италия)

10. «Атланта Юнайтед» (США)

Увидеть полный список можно здесь.

Отметим, что в 2016 году FourFourTwo поставил эмблему ЦСКА на 8-е место.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
27 марта в 16:31
Русофобия продолжается даже в футболе .Опустили рейтинг логотипа ЦСКА с 6-го место на 32. Без видимых причин. Напомнило высказывание западных "спецов" о Спутнике- V. Единственный недостаток этой вакцины в том, что она РУССКАЯ.
Tommy Lee 2
Tommy Lee 2
27 марта в 16:31
У Guangzhou Evergrande классная эмблема, а только на 44 месте. Версия эмблемы Арсенала, вообще Спартаку подойдёт.
УЕСКА
УЕСКА
27 марта в 15:29
Барселона опередила Реал в рейтинге лучших логотипов мира.
ermak6848
ermak6848
27 марта в 15:20
Ну так раз совпало и болельщиков устраивает - пусть так и быть...
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ Baggio R. (раскрыть)
27 марта в 15:12
вопрос, кто у кого подрезал )))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Евгений Сербин (раскрыть)
27 марта в 15:11
А что изменилось?
Baggio R.
Baggio R.
27 марта в 14:47
У Мюнхен-1860, кстати, эмблема напоминает лого пива Лёвенброй)
Евгений Сербин
Евгений Сербин
27 марта в 14:25
Лого Зенита как-то называли самой худшей эмблемой.
berda2003
berda2003
27 марта в 14:25
это тоже, как чемпионат: у кого длиннее и толще - всё на любителя...
а вообще, полный бред и маразм...
чемпионство с душком
чемпионство с душком
27 марта в 14:23
Путин пьет водку в меховой шапке из матрёшки и гладит медведя.
Союзник противников
Союзник противников
27 марта в 14:21
Забавно,что я должен ориентироваться на вкусы некого издания,только обязательно иностранного! И как мы едим холодец,это же ужасно! Типа того...
David Young
David Young
27 марта в 13:52
Мюнхен-1860 высоко забрался, впрочем вполне заслуженно, я бы не поставил его на первое место, но такие вещи по своей сути субъективны, здесь не может быть действительно верного ответа.
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