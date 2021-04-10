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РПЛ сменила логотип в честь Дня космонавтики

10 апреля 2021, 14:20

РПЛ обновила логотип в честь Дня космонавтики.

В социальных сетях Премьер-Лиги появился новый логотип, на котором традиционный медведь в ракете летит в звездное небо.

Ранее стало известно, что матчи 25-го тура РПЛ будут посвящены Дню космонавтики.

Тинькофф РПЛ изменила логотип в честь Дня космонавтики

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Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
10 апреля в 17:17
символично, весь наш футбол направляется в бездну))
Roger Young
Roger Young
10 апреля в 16:25
Уродливый логотип ничем не поправишь
Жорж Милославский
Жорж Милославский
10 апреля в 16:17
Потом выяснится, что на разработку логотипа потратили кулиард.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
10 апреля в 15:03
Странный какойто логотип!
Шуnя771
Шуnя771
10 апреля в 14:58
Есть идея - со второго круга РПЛ, обновлять логотип и делать его с "портретом" команды идущей на последнем месте, так сказать с напоминанием о "космосе" пердива...))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
10 апреля в 14:56
Лучше с октября Ильича...
И под музыкальное сопровождение: "И Ленин такой молодой и юный Октябрь впереди!")
Октябрь 1917
Октябрь 1917
10 апреля в 14:45
Надо было с начала сезона.
Tommy Lee
Tommy Lee
10 апреля в 14:38
РПЛ - ты космос, аххаххааа
Шуnя771
Шуnя771
10 апреля в 14:34
Поначалу подумал ФК Тамбов увековечили...)
swed27
swed27
10 апреля в 14:31
Шикарная эмблема
Эдмон
Эдмон
10 апреля в 14:28
Отличная идея
STVA 1
STVA 1
10 апреля в 14:26
Наверное это правильно
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