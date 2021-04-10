РПЛ сменила логотип в честь Дня космонавтики

РПЛ обновила логотип в честь Дня космонавтики.
В социальных сетях Премьер-Лиги появился новый логотип, на котором традиционный медведь в ракете летит в звездное небо.
Ранее стало известно, что матчи 25-го тура РПЛ будут посвящены Дню космонавтики.
РПЛ обновила логотип в честь Дня космонавтики.
В социальных сетях Премьер-Лиги появился новый логотип, на котором традиционный медведь в ракете летит в звездное небо.
Ранее стало известно, что матчи 25-го тура РПЛ будут посвящены Дню космонавтики.
И под музыкальное сопровождение: "И Ленин такой молодой и юный Октябрь впереди!")
И под музыкальное сопровождение: "И Ленин такой молодой и юный Октябрь впереди!")