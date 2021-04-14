В. Березуцкий попрощался с Оличем и футболистами ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Василий Березуцкий пообщался с командой перед уходом, сообщает пресс-служба армейского клуба в твиттере.
Специалист сегодня, 14 апреля, приехал на базу «армейцев», чтобы попрощаться с футболистами и главным тренером команды Ивицей Оличем.
Василий Владимирович сегодня приехал на базу и перед тренировкой попрощался с командой pic.twitter.com/n5JoLBLKsf— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 14, 2021
Ранее Березуцкий сообщил, что войдет в тренерский штаб Виктора Ганчаренко в «Краснодаре».
Удачи в работе с ВМГ.
Удачи в работе с ВМГ.