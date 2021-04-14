В. Березуцкий попрощался с Оличем и футболистами ЦСКА

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14 апреля 2021, 16:11

Бывший тренер ЦСКА пообщался с командой перед уходом, сообщает пресс-служба армейского клуба в твиттере.

Специалист сегодня, 14 апреля, приехал на базу «армейцев», чтобы попрощаться с футболистами и главным тренером команды .

Василий Владимирович сегодня приехал на базу и перед тренировкой попрощался с командой pic.twitter.com/n5JoLBLKsf — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 14, 2021

Ранее Березуцкий сообщил, что войдет в тренерский штаб Виктора Ганчаренко в «Краснодаре».