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В. Березуцкий попрощался с Оличем и футболистами ЦСКА

14 апреля 2021, 16:11

Бывший тренер ЦСКА Василий Березуцкий пообщался с командой перед уходом, сообщает пресс-служба армейского клуба в твиттере.

Специалист сегодня, 14 апреля, приехал на базу «армейцев», чтобы попрощаться с футболистами и главным тренером команды Ивицей Оличем.

Ранее Березуцкий сообщил, что войдет в тренерский штаб Виктора Ганчаренко в «Краснодаре».

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
14 апреля в 21:12
Вася еще вернется в ЦСКА, к гадалке не ходи....
Leha-ha50
Leha-ha50
14 апреля в 19:32
Будем надеяться , что рано или поздно Василий вернется в ЦСКА,
VAN ARM
VAN ARM
14 апреля в 16:31
КАЖДЫЙ ВЫБИРАЕТ СВОЙ ПУТЬ))))) УДАЧИ
КЭТиК
КЭТиК
14 апреля в 16:28
В Краснодаре лучше условия предложили.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
14 апреля в 16:27
Большая потеря для тренерского штаба ЦСКА.
Удачи в работе с ВМГ.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 апреля в 16:15
Удачи на новом месте...
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