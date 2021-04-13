«Динамо» попросит начать матчи 26-го тура РПЛ с минуты молчания

Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев прокомментировал уход из жизни главного врача команды Александра Ярдошвили.

На таких людях держатся профессии. Тот случай, когда эпитет «легенда» не является преувеличением. Невосполнимая потеря для нашей спортивной медицины, футбола, спорта в целом. И большая человеческая трагедия...

Я искренне восхищался тем, как он работает с людьми, с командой. По сути, многим продлил, а кому-то просто спас футбольные карьеры, вкладывая все свое сердце и силы. Он был и коллегой, и учителем, и другом.

Без Ярдошвили сейчас невозможно представить «Динамо». Выражаю искренние и глубокие соболезнования его родным и близким, всем, кто знал и любил Александра Эдуардовича.